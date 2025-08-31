2025-08-31 22:31:51

Αξίζει να δείτε στο Erflix την ταινία Hawking. Δεν πρόκειται για την γνωστή ταινία που αναφέρεται στη ζωή του κορυφαίου φυσικού, αλλά για μια διαφορετική προσέγγιση. Προσωπικά, δεν την είχα δεί και ομολογώ ότι την απόλαυσα πολύ, καθώς με ενδιαφέρει η ιστορία της επιστήμης. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται η σύγχρονη φυσική και η κοσμολογία είναι εξαιρετικός. Ο τρόπος δε που παρουσιάζει τον αγώνα που έδωσε ο Stephen Hawking για να σπουδάσει και να ζήσει είναι συγκλονιστικός. Η ταινία περιλαμβάνει επίσης τον μέγα Ρότζερ Πενρόουζ, τον Βρετανό φυσικό που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2020 για την εργασία του σχετικά με τις μαύρες τρύπες, και μας ταξιδεύει στο Κέιμπριτζ και στα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας. Επίσης, παρουσιάζει την ιστορική συνέντευξη των Πένζιας και Γουίλσον, οι οποίοι κέρδισαν το Νόμπελ το 1978 για την ανακάλυψη της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου, ένα από τα κορυφαία ευρήματα της αστρονομίας. Όλα αυτά δένουν υπέροχα. Σκεφτόμουν μάλιστα να χρησιμοποιήσω μέρος της ταινίας στην τάξη. Για τους λάτρεις της φυσικής, είναι must-see!

