2025-08-31 22:31:51
Φωτογραφία για Η ταινία Hawking στο Ertflix
Αξίζει να δείτε στο Erflix την ταινία Hawking. Δεν πρόκειται για την γνωστή ταινία που αναφέρεται στη ζωή του κορυφαίου φυσικού, αλλά για μια διαφορετική προσέγγιση. Προσωπικά, δεν την είχα δεί και ομολογώ ότι την απόλαυσα πολύ, καθώς με ενδιαφέρει η ιστορία της επιστήμης. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται η σύγχρονη φυσική και η κοσμολογία είναι εξαιρετικός. Ο τρόπος δε που παρουσιάζει τον αγώνα που έδωσε ο Stephen Hawking για να σπουδάσει και να ζήσει είναι συγκλονιστικός. Η ταινία περιλαμβάνει επίσης τον μέγα Ρότζερ Πενρόουζ, τον Βρετανό φυσικό που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2020 για την εργασία του σχετικά με τις μαύρες τρύπες, και μας ταξιδεύει στο Κέιμπριτζ και στα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας. Επίσης, παρουσιάζει την ιστορική συνέντευξη των Πένζιας και Γουίλσον, οι οποίοι κέρδισαν το Νόμπελ το 1978 για την ανακάλυψη της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου, ένα από τα κορυφαία ευρήματα της αστρονομίας. Όλα αυτά δένουν υπέροχα. Σκεφτόμουν μάλιστα να χρησιμοποιήσω μέρος της ταινίας στην τάξη. Για τους λάτρεις της φυσικής, είναι must-see!
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
όταν με ρώτησαν – και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
όταν με ρώτησαν – και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
intermédzo - Ὄμφακές εἰσιν/αγουρίδες είναι
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
intermédzo - "Ὄμφακές εἰσιν/αγουρίδες είναι"
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συνελήφθη φαρμακοποιός στη Θεσσαλονίκη που πουλούσε φάρμακα χωρίς ταινία γνησιότητας
Συνελήφθη φαρμακοποιός στη Θεσσαλονίκη που πουλούσε φάρμακα χωρίς ταινία γνησιότητας
Διπλό ρεκόρ θεάσεων για το ERTFLIX τον Μάιο
Διπλό ρεκόρ θεάσεων για το ERTFLIX τον Μάιο
Χρήστος Μάστορας: Υποψήφιος για Α' Ανδρικό ρόλο στα βραβεία Ίρις με την ταινία «Υπάρχω»
Χρήστος Μάστορας: Υποψήφιος για Α' Ανδρικό ρόλο στα βραβεία Ίρις με την ταινία «Υπάρχω»
Ξεχωριστές σειρές και ταινίες τον Μάιο στο ERTFLIX
Ξεχωριστές σειρές και ταινίες τον Μάιο στο ERTFLIX
«Απαραίτητο φως»: Ξεπέρασαν τις 1.145.000 οι θεάσεις στο ERTFLIX σε 15 ημέρες από την πρώτη προβολή της σειράς
«Απαραίτητο φως»: Ξεπέρασαν τις 1.145.000 οι θεάσεις στο ERTFLIX σε 15 ημέρες από την πρώτη προβολή της σειράς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Βραδιά Παρατήρησης στο Αστεροσκοπείο Ασέας. Ολική Έκλειψη Σελήνης
Βραδιά Παρατήρησης στο Αστεροσκοπείο Ασέας. Ολική Έκλειψη Σελήνης
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό για τα ΦΥΚ
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό για τα ΦΥΚ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ - Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ - Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
Ο νυχτερινός ουρανός του Σεπτεμβρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
Ο νυχτερινός ουρανός του Σεπτεμβρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
Βρέθηκε η λύση σε αίνιγμα 90 χρόνων;
Βρέθηκε η λύση σε αίνιγμα 90 χρόνων;