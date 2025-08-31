Η φράση "Ὄμφακές εἰσιν" στα Αρχαία Ελληνικά σημαίνει "άγουρα είναι"Πρόκειται για την παροιμιώδη φράση, που διαβάζουμε στον μύθο του Αισώπου" η αλεπού και τα σταφύλια/αλώπηξ και βότρυς"Η παμπόνηρη αλεπού αφού δεν καταφέρνει να φτάσει τα σταφύλια που κρέμονται ψηλά, φεύγει λέγοντας:"Ὄμφακές εἰσιν", "άγουρα είναι"Ἀλώπηξ λιμώττουσα, ὡς ἐθεάσατο ἀπό τινος ἀναδενδράδος βότρυας κρεμαμένους,ἠβουλήθη αὐτῶν περιγενέσθαι καὶ οὐκ ἠδύνατο.Ἀπαλλαττομένη δὲ πρὸς ἑαυτὴν εἶπεν· "Ὄμφακές εἰσιν"Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ἔνιοι, τῶν πραγμάτων ἐφικέσθαι μὴ δυνάμενοι, δι’ ἀσθένειαν, τοὺς καιροὺς αἰτιῶνται.Έτσι η παμπόνηρη κυρα-αλεπού μας, παρά τα πηδήματά της, δεν μπόρεσε να φθάσει τα τσαμπιά της κληματαριάς και να γευθεί τα πάνγλυκα σταφύλια, όμως, καθώς αδυνατούσε να δεχτεί την ήττα της αποφάνθηκε όλα περηφάνια και χωρίς ντροπή: "Ὄμφακές εἰσιν"Παραιτήθηκε της προσπάθειας, αλλά με ισχυρότατο επιχείρημα.Τα σταφύλια ήταν αγουρίδες και δεν άξιζε τον κόπο να ασχολείται πια με αυτά.Και οι αιώνες πέρασαν, αλλά το μήνυμα του Αισώπου έμεινε διαχρονικό.Πέρασε στην λαϊκή σοφία με τη μορφή της έκφρασης "όσα δε φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια", δηλαδή ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να αποκτήσει κάτι, το υποτιμά για να μη φανεί η αδυναμία του.επιμέλεια κειμένου: ntina/thalia





botanologia