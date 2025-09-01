2025-09-01 11:20:02
Φωτογραφία για Ο νέος ΟΣΕ μετά τη συγχώνευση τριών φορέων – Τα πρόσωπα που στελεχώνουν την εταιρεία
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με τους νόμους 5167/2024 και 5220/2025, συνίσταται η νέα εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.».«Στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και η αξιολόγηση του προσωπικού, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΦΣΑ: Ενημέρωση για αναμμένους σταυρούς εκτός ωραρίου λειτουργίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΦΣΑ: Ενημέρωση για αναμμένους σταυρούς εκτός ωραρίου λειτουργίας
Η Hellenic Train για το χθεσινό συμβάν με το τρένο του Πηλίου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Hellenic Train για το χθεσινό συμβάν με το τρένο του Πηλίου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ αίρει τη μονιμότητα στο Δημόσιο – Τέλος στα «τυφλά» τρένα – Νέος διαγωνισμός για 100 ανισόπεδες διαβάσεις
Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ αίρει τη μονιμότητα στο Δημόσιο – Τέλος στα «τυφλά» τρένα – Νέος διαγωνισμός για 100 ανισόπεδες διαβάσεις
Ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος νέος πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
Ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος νέος πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
Νέος Πρόεδρος του ΦΣΑ ο κ. Κων/νος Μανωλόπουλος!
Νέος Πρόεδρος του ΦΣΑ ο κ. Κων/νος Μανωλόπουλος!
Η Νιγηριανή Σιδηροδρομική Εταιρεία επιβεβαιώνει τον εκτροχιασμό τρένου της γραμμής Αμπούτζα-Καντούνα
Η Νιγηριανή Σιδηροδρομική Εταιρεία επιβεβαιώνει τον εκτροχιασμό τρένου της γραμμής Αμπούτζα-Καντούνα
ΟΣΕ: Τέλος ο Τερεζάκης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Χρήστος Παληός
ΟΣΕ: Τέλος ο Τερεζάκης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Χρήστος Παληός
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Off the record»: Η νέα εκπομπή πολιτικού παρασκηνίου κάθε βράδυ, στις 00:20
«Off the record»: Η νέα εκπομπή πολιτικού παρασκηνίου κάθε βράδυ, στις 00:20
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Exathlon» - Αναλυτικά τα 15'
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Exathlon» - Αναλυτικά τα 15'
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ GOV
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ GOV
intermédzo -
intermédzo - "Ὄμφακές εἰσιν/αγουρίδες είναι"
Η ταινία Hawking στο Ertflix
Η ταινία Hawking στο Ertflix