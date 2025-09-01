2025-09-01 10:27:31
Φωτογραφία για Χαμηλή πρεμιέρα για το «Exathlon» - Αναλυτικά τα 15'
Με προσδοκίες αλλά και αρκετή περιέργεια έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ελληνική τηλεόραση το «Exathlon». Το νέο ριάλιτι επιβίωσης προβλήθηκε για πρώτη φορά χθες το βράδυ, όμως τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν αυτά που περίμεναν οι υπεύθυνοι του καναλιού.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η πρεμιέρα σημείωσε 8,9% στο δυναμικό κοινό, επίδοση που θεωρείται χαμηλή για ένα φρέσκο και πολυδιαφημισμένο τηλεοπτικό project. Οι τηλεθεατές φαίνεται πως δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον στο πρώτο επεισόδιο.

Η τηλεοπτική αγορά είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ, με πολλές επιλογές για το κοινό σε prime time ζώνη. Το «Exathlon» επιχειρεί να κερδίσει τη δική του θέση στο τηλεοπτικό τοπίο, ωστόσο το ξεκίνημα αφήνει ερωτηματικά για το αν θα καταφέρει να χτίσει δυναμική στην πορεία.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν το ριάλιτι μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα ή αν η χλιαρή πρεμιέρα θα καθορίσει την πορεία του στη σεζόν.

Αναλυτικά τα 15'

21:00:00 - 21:14:59 10,9

21:15:00 - 21:29:59 14,0

21:30:00 - 21:44:59 8,1

21:45:00 - 21:59:59 8,3

22:00:00 - 22:14:59 8,6

22:15:00 - 22:29:59 6,3

22:30:00 - 22:44:59 7,6

22:45:00 - 22:59:59 8,6

23:00:00 - 23:14:59 8,3

23:15:00 - 23:29:59 8,1

23:30:00 - 23:44:59 9,2

23:45:00 - 23:59:59 10,3

24:00:00 - 24:14:59 7,6

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ GOV
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ GOV
«Off the record»: Η νέα εκπομπή πολιτικού παρασκηνίου κάθε βράδυ, στις 00:20
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Off the record»: Η νέα εκπομπή πολιτικού παρασκηνίου κάθε βράδυ, στις 00:20
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/8/2025)
To «Κοινωνία Ώρα MEGA» κάνει πρεμιέρα
To «Κοινωνία Ώρα MEGA» κάνει πρεμιέρα
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/8/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
intermédzo -
intermédzo - "Ὄμφακές εἰσιν/αγουρίδες είναι"
Η ταινία Hawking στο Ertflix
Η ταινία Hawking στο Ertflix
όταν με ρώτησαν – και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
όταν με ρώτησαν – και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
Βραδιά Παρατήρησης στο Αστεροσκοπείο Ασέας. Ολική Έκλειψη Σελήνης
Βραδιά Παρατήρησης στο Αστεροσκοπείο Ασέας. Ολική Έκλειψη Σελήνης
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό για τα ΦΥΚ
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό για τα ΦΥΚ