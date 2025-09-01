2025-09-01 10:27:31

Με προσδοκίες αλλά και αρκετή περιέργεια έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ελληνική τηλεόραση το «Exathlon». Το νέο ριάλιτι επιβίωσης προβλήθηκε για πρώτη φορά χθες το βράδυ, όμως τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν αυτά που περίμεναν οι υπεύθυνοι του καναλιού.



Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η πρεμιέρα σημείωσε 8,9% στο δυναμικό κοινό, επίδοση που θεωρείται χαμηλή για ένα φρέσκο και πολυδιαφημισμένο τηλεοπτικό project. Οι τηλεθεατές φαίνεται πως δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον στο πρώτο επεισόδιο.



Η τηλεοπτική αγορά είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ, με πολλές επιλογές για το κοινό σε prime time ζώνη. Το «Exathlon» επιχειρεί να κερδίσει τη δική του θέση στο τηλεοπτικό τοπίο, ωστόσο το ξεκίνημα αφήνει ερωτηματικά για το αν θα καταφέρει να χτίσει δυναμική στην πορεία.



Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν το ριάλιτι μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα ή αν η χλιαρή πρεμιέρα θα καθορίσει την πορεία του στη σεζόν.



Αναλυτικά τα 15'



21:00:00 - 21:14:59 10,9



21:15:00 - 21:29:59 14,0



21:30:00 - 21:44:59 8,1



21:45:00 - 21:59:59 8,3



22:00:00 - 22:14:59 8,6



22:15:00 - 22:29:59 6,3



22:30:00 - 22:44:59 7,6



22:45:00 - 22:59:59 8,6



23:00:00 - 23:14:59 8,3



23:15:00 - 23:29:59 8,1



23:30:00 - 23:44:59 9,2



23:45:00 - 23:59:59 10,3



24:00:00 - 24:14:59 7,6



Πηγή: tvnea.com



