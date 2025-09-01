Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εδώ και δεκαετίες, μία μικρή μειοψηφία συναδέλφων επιμένει στη λανθασμένη πρακτική να αφήνει αναμμένους σταυρούς εκτός ωραρίου λειτουργίας και εκτός εφημερίας, παραπλανώντας και ταλαιπωρώντας αδικαιολόγητα τους πολίτες.

Η προηγούμενη διοίκηση έστειλε αρκετές φορές συστάσεις. Η νέα διοίκηση δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Όσοι επιμένουν να τις συνεχίζουν θα παραπέμπονται άμεσα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η αξιοπρέπεια του κλάδου και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας είναι υπόθεση όλων μας.







Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος Στυλιανός Καλογερόπουλος

