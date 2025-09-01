2025-09-01 10:27:31

Στο νέο δυναμικό πρόγραμμα του ΕΡΤNEWS, η νέα εκπομπή «Off the record» έρχεται να φωτίσει την αθέατη πλευρά της πολιτικής. Όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, τα παρασκήνια της εξουσίας, της πολιτικής, της κοινωνίας.



Τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες, ο Άγγελος Μόσχοβας, η Λίδα Μπόλα και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 00:20 έως τις 02:00, θα κάνουν ανατρεπτικές συζητήσεις και συνεντεύξεις, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και ρεπορτάζ. Πολιτικό παρασκήνιο, αποκαλύψεις, αναλύσεις για όσα έγιναν, για όσα γίνονται, για όσα έρχονται.



«Off the record»: Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 00:20 έως τις 02:00, στο ΕΡΤNEWS.



Πηγή: tvnea.com



