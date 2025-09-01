Σε προηγούμενη ανάρτησή μας αναφερθήκαμε στο σοβαρό ζήτημα με τα παραπλανητικά δέματα που στάλθηκαν σε φαρμακεία από ανύπαρκτη εταιρεία μέσω ΕΛΤΑ Courier.

Μετά την άμεση παρέμβαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) στη Γενική Διεύθυνση της ΕΛΤΑ Courier, υπήρξε ήδη ουσιαστικό αποτέλεσμα:

Ο λογαριασμός της εταιρείας που εξαπάτησε δεκάδες συναδέλφους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχει...







.... μπλοκαριστεί.

Το επόμενο βήμα, όπως ενημέρωσε ο ΠΦΣ, είναι η Διεύθυνση της ΕΛΤΑ Courier να προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων στους δικαιούχους φαρμακοποιούς.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης και της συλλογικής παρέμβασης μέσα από τα θεσμικά μας όργανα. Θα παρακολουθούμε το θέμα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση όλων των συναδέλφων που ζημιώθηκαν.

