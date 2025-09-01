2025-09-01 17:48:36
Φωτογραφία για Άμεση παρέμβαση του ΠΦΣ για την υπόθεση με τα παραπλανητικά δέματα



Σε προηγούμενη ανάρτησή μας αναφερθήκαμε στο σοβαρό ζήτημα με τα παραπλανητικά δέματα που στάλθηκαν σε φαρμακεία από ανύπαρκτη εταιρεία μέσω ΕΛΤΑ Courier.

Μετά την άμεση παρέμβαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) στη Γενική Διεύθυνση της ΕΛΤΑ Courier, υπήρξε ήδη ουσιαστικό αποτέλεσμα:

Ο λογαριασμός της εταιρείας που εξαπάτησε δεκάδες συναδέλφους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχει...





.... μπλοκαριστεί.

Το επόμενο βήμα, όπως ενημέρωσε ο ΠΦΣ, είναι η Διεύθυνση της ΕΛΤΑ Courier να προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων στους δικαιούχους φαρμακοποιούς.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης και της συλλογικής παρέμβασης μέσα από τα θεσμικά μας όργανα. Θα παρακολουθούμε το θέμα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση όλων των συναδέλφων που ζημιώθηκαν.

Farmakopoioi


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ασφαλέστεροι σιδηρόδρομοι, πιο έξυπνος σχεδιασμός: Μια παγκόσμια προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ασφαλέστεροι σιδηρόδρομοι, πιο έξυπνος σχεδιασμός: Μια παγκόσμια προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια
Μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής, στα δικαστήρια η οικογένεια του μηχανοδηγού - Αγωγές σε όσους τον κατηγορούσαν για λαθρεμπόριο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής, στα δικαστήρια η οικογένεια του μηχανοδηγού - Αγωγές σε όσους τον κατηγορούσαν για λαθρεμπόριο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Προσοχή! Νέα απόπειρα απάτης με δέματα αντικαταβολής μέσω ΕΛΤΑ
Προσοχή! Νέα απόπειρα απάτης με δέματα αντικαταβολής μέσω ΕΛΤΑ
K2-18b: Ενας πλανήτης, μία ένδειξη, μία υπόθεση ζωής
K2-18b: Ενας πλανήτης, μία ένδειξη, μία υπόθεση ζωής
ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε παραπλανητικά τηλεφωνήματα και SMS
ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε παραπλανητικά τηλεφωνήματα και SMS
ΗΔΙΚΑ: Ισχυρή σύσταση στους γιατρούς για άμεση αλλαγή κωδικών πρόσβασης στο ΣΗΣ
ΗΔΙΚΑ: Ισχυρή σύσταση στους γιατρούς για άμεση αλλαγή κωδικών πρόσβασης στο ΣΗΣ
Τέμπη: Παρέμβαση Siemens για το αλαλούμ με την πυρόσφαιρα - Τα έλαια σιλικόνης είναι «δύσκολο να καούν» και παράγουν λιγότερη θερμότητα
Τέμπη: Παρέμβαση Siemens για το αλαλούμ με την πυρόσφαιρα - Τα έλαια σιλικόνης είναι «δύσκολο να καούν» και παράγουν λιγότερη θερμότητα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
Τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με βαν!
Τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με βαν!
Μετακατασκηνωτική Εξόρμηση Στελεχών των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Μετακατασκηνωτική Εξόρμηση Στελεχών των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας