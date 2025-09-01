2025-09-01 17:28:59

Μετά και την κατάθεση του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οικογένεια του μηχανοδηγού της Εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών, Δημήτρη Μασσαλή αναμένεται να στραφεί στα πολιτικά δικαστήρια καταθέτοντας αγωγή για ηθική βλάβη και περιύβριση νεκρού, με αφορμή και τα όσα είχαν αναφερθεί περί μεταφοράς παράνομου sidirodromikanea

