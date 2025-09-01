2025-09-01 17:28:59
Μετά και την κατάθεση του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οικογένεια του μηχανοδηγού της Εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών, Δημήτρη Μασσαλή αναμένεται να στραφεί στα πολιτικά δικαστήρια καταθέτοντας αγωγή για ηθική βλάβη και περιύβριση νεκρού, με αφορμή και τα όσα είχαν αναφερθεί περί μεταφοράς παράνομου sidirodromikanea
Ασφαλέστεροι σιδηρόδρομοι, πιο έξυπνος σχεδιασμός: Μια παγκόσμια προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια
Ασφαλέστεροι σιδηρόδρομοι, πιο έξυπνος σχεδιασμός: Μια παγκόσμια προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια
Άμεση παρέμβαση του ΠΦΣ για την υπόθεση με τα παραπλανητικά δέματα
Άμεση παρέμβαση του ΠΦΣ για την υπόθεση με τα παραπλανητικά δέματα
Τέμπη: Τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας με το τελικό πόρισμα της πυροσβεστικής -Δεν υπήρχε εύφλεκτο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία
Τραγωδία στα Τέμπη: Όλοι εναντίον όλων με φόντο τις αγωγές
Πάτρα: Το δρομολόγιο χωρίς επιστροφή του Χρήστου Σαβιολίδη, του αγαπημένου μηχανοδηγού του ΟΣΕ
Βρέθηκε η οικογένεια του 55χρονου
Στρασβούργο: Το ΕΔΔΑ για τις θρησκευτικές εικόνες στα Δικαστήρια
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
Τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με βαν!
Μετακατασκηνωτική Εξόρμηση Στελεχών των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας
