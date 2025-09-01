2025-09-01 16:40:59
Φωτογραφία για «Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης, με την ανανεωμένη και δυναμική ομάδα τους, είναι έτοιμοι να μας πουν ξανά το πιο όμορφο «Καλημέρα είπαμε;», από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο, στις 09:00 το πρωί.

Η ψυχαγωγική εκπομπή που αγαπήθηκε από το κοινό, επιστρέφει με φρέσκια διάθεση, ανανεωμένες ενότητες και πολλές εκπλήξεις. Με θετική ενέργεια, χιούμορ και ευαισθησία, το «Καλημέρα είπαμε;» συνεχίζει να ψυχαγωγεί και να φωτίζει τα πρωινά μας με το δικό του ξεχωριστό στιλ.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις με αγαπημένους καλεσμένους από τον χώρο της Τέχνης, του πολιτισμού και της κοινωνίας, ρεπορτάζ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ζωντανές συνδέσεις, καθώς και θέματα καθημερινότητας, προτάσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού έρχονται να δώσουν φρεσκάδα, ενδιαφέρον και ζωντάνια στα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης, με χημεία, χιούμορ και γνήσιο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους, μας περιμένουν κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 09:00 έως τις 12:00, στην ΕΡΤ1.

Πηγή: tvnea.com
