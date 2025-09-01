2025-09-01 19:23:42
Φωτογραφία για φθινόπωρο - ας τι υποδεχτούμε όπως του πρέπει!
 ...ας γίνει το φθινόπωρο για μας ό,τι είναι για τα δέντρα-

να ρίξουμε τα βάρη μας σαν φύλλα στο χώμα,

να εμπιστευτούμε τη σιωπή της αναμονής και

να ριζώσουμε πιο βαθιά,

για να ανθίσουμε ξανά, όταν έρθει η άνοιξη!

...ας γίνει το φθινόπωρο η θύμηση

πως η αλλαγή δεν είναι το τέλος·

είναι η αλήθεια του χρόνου

που μας μαθαίνει να υπάρχουμε

χωρίς βεβαιότητες,

μα με νόημα."

ntina/thalia - botanologia.gr
Άμεση παρέμβαση του ΠΦΣ για την υπόθεση με τα παραπλανητικά δέματα
Άμεση παρέμβαση του ΠΦΣ για την υπόθεση με τα παραπλανητικά δέματα
Podcast επικοινωνITE, Επεισόδιο 1Εξωγήινοι: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;
Podcast "επικοινωνITE", Επεισόδιο 1"Εξωγήινοι: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;"
TO INTERNET ΤΕΛΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ, ΗΡΘΕ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ A.I. BROWSERS
Η νέα οικογενειακή κωμωδία «Τρομεροί γονείς» έρχεται από το Φθινόπωρο στον Alpha
Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί ακόμα να κατανοήσει τη βασική φυσική όπως οι άνθρωποι
Η Microsoft ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ handoff για Windows 11 ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΙ Η Apple
Επαναδιαπραγμάτευση με τη Hellenic Train, ακόμα και από μηδενική βάση - ΟΣΕ όπως ΔΕΗ
Μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής, στα δικαστήρια η οικογένεια του μηχανοδηγού - Αγωγές σε όσους τον κατηγορούσαν για λαθρεμπόριο
Ασφαλέστεροι σιδηρόδρομοι, πιο έξυπνος σχεδιασμός: Μια παγκόσμια προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
