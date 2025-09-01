2025-09-01 19:23:42
...ας γίνει το φθινόπωρο για μας ό,τι είναι για τα δέντρα-
να ρίξουμε τα βάρη μας σαν φύλλα στο χώμα,
να εμπιστευτούμε τη σιωπή της αναμονής και
να ριζώσουμε πιο βαθιά,
για να ανθίσουμε ξανά, όταν έρθει η άνοιξη!
...ας γίνει το φθινόπωρο η θύμηση
πως η αλλαγή δεν είναι το τέλος·
είναι η αλήθεια του χρόνου
που μας μαθαίνει να υπάρχουμε
χωρίς βεβαιότητες,
μα με νόημα."
ntina/thalia - botanologia.gr
