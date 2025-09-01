2025-09-01 19:23:42

...ας γίνει το φθινόπωρο για μας ό,τι είναι για τα δέντρα-



να ρίξουμε τα βάρη μας σαν φύλλα στο χώμα,



να εμπιστευτούμε τη σιωπή της αναμονής και



να ριζώσουμε πιο βαθιά,



για να ανθίσουμε ξανά, όταν έρθει η άνοιξη!



...ας γίνει το φθινόπωρο η θύμηση



πως η αλλαγή δεν είναι το τέλος·



είναι η αλήθεια του χρόνου



που μας μαθαίνει να υπάρχουμε



χωρίς βεβαιότητες,



μα με νόημα."



ntina/thalia - botanologia.gr



