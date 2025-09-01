2025-09-01 16:40:59
Φωτογραφία για Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
Οι ειδήσεις δεν είναι απλά γεγονότα. Είναι όσα μας επηρεάζουν, όσα μας προβληματίζουν, όσα κινητοποιούν τη σκέψη μας. Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1  θα είναι, και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, παρόν σε όλες τις σημαντικές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στη δημοσιογραφική τεκμηρίωση, την αμερόληπτη παρουσίαση και την κοινωνική ευαισθησία.

Από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα παρουσιάζει την ειδησεογραφική εικόνα της ημέρας και με την πολύχρονη εμπειρία και το κύρος του θα αναδεικνύει τα πρόσωπα που διαμορφώνουν την επικαιρότητα και τα γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας.

Μαζί του, το ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα καταγράφει ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων, με εγκυρότητα, μαχητικότητα και γρήγορα αντανακλαστικά. Μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και έγκριτες αναλύσεις, δεν θα μεταφέρουν απλά την είδηση, αλλά θα εστιάζουν στην ουσία της και θα αποκαλύπτουν το παρασκήνιο που κρύβεται πίσω από αυτήν.

Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει κάθε λεπτό, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 παραμένει σταθερά δίπλα στην κοινωνία, εστιάζοντας στη σφαιρική και πολυφωνική προσέγγιση της επικαιρότητας, αλλά και στον ουσιαστικό ρόλο της Ενημέρωσης. 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
Ασφαλέστεροι σιδηρόδρομοι, πιο έξυπνος σχεδιασμός: Μια παγκόσμια προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ασφαλέστεροι σιδηρόδρομοι, πιο έξυπνος σχεδιασμός: Μια παγκόσμια προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
O Παναγιώτης Στάθης και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Τι ανακοίνωσε το κανάλι;
O Παναγιώτης Στάθης και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Τι ανακοίνωσε το κανάλι;
Ο νυχτερινός ουρανός του Σεπτεμβρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
Ο νυχτερινός ουρανός του Σεπτεμβρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
Don’t Forget the Lyrics: Αυτό είναι το τρέιλερ για το νέο μουσικό παιχνίδι του ΑΝΤ1
Don’t Forget the Lyrics: Αυτό είναι το τρέιλερ για το νέο μουσικό παιχνίδι του ΑΝΤ1
ALPHA: Το Deal επιστρέφει ανανεωμένο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
ALPHA: Το Deal επιστρέφει ανανεωμένο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
Τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με βαν!
Τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με βαν!
Μετακατασκηνωτική Εξόρμηση Στελεχών των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Μετακατασκηνωτική Εξόρμηση Στελεχών των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Exatlon: Η παρουσία του Καράβα σώζει ένα προβλέψιμο παιχνίδι...
Exatlon: Η παρουσία του Καράβα σώζει ένα προβλέψιμο παιχνίδι...
Alpha News: Με νέα εικόνα ο Αντώνης Σρόιτερ
Alpha News: Με νέα εικόνα ο Αντώνης Σρόιτερ