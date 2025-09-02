2025-09-02 08:47:23

Πώς αποκτούν οι νέοι φοιτητές - φοιτήτριες προσωποποιημένη κάρτα, πώς ανανεώνεται το δικαίωμα μειωμένης χρέωσης μετακίνησης για φοιτητές και φοιτήτριες για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Τι ισχύει για τους μαθητές.Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ενημερώνει τους φοιτητές των Ανώτατων Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σχετικά με την υποχρεωτική ανανέωση του δικαιώματος sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ