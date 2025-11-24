2025-11-24 12:16:31

Τη δημιουργία νέας σύγχρονης πλατφόρμας παρατηρήσεων και επισημάνσεων προωθεί ο ΟΣΕΘ για τους πολίτες που θέλουν επώνυμα ή ανώνυμα, να εκφράσουν παράπονο ή να προχωρήσουν σε αναφορές για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους με λεωφορεία, μετρό ή κατά τη διάρκεια της αναμονής τους σε στάσεις και σταθμούς.Ο ΟΣΕΘ έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο ο sidirodromikanea

