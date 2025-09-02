ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
Είναι πλέον αποδεκτό από τους πάντες, ότι ο Προαστιακός αποτελεί ένα πολυμορφικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, υπέρ των δημοτών, των κατοίκων και των επιχειρήσεων του Λουτρακίου, στο κατώφλι της νέας εποχής και των υψηλών προκλήσεων. Η οικολογική λειτουργία του, θα εξασφαλίζει στη πόλη μας μόνο πλεονεκτήματα αιχμής, όπως: ✓ η σύγχρονη, γρήγορη, ασφαλής και οικονομική μετακίνηση χιλιάδων sidirodromikanea
