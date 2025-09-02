2025-09-02 10:35:20
Φωτογραφία για ΕΡΤ News: Ένα λογότυπο που μένει στη «μετριότητα»...
Η ΕΡΤ, με το ειδησεογραφικό της κανάλι ΕΡΤ News, παρουσιάζει ένα λογότυπο που επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα στη σοβαρότητα της δημόσιας τηλεόρασης και τη σύγχρονη αισθητική που απαιτεί η ενημέρωση στην ψηφιακή εποχή.

Ο κόκκινος κύκλος με το λευκό «ΕΡΤ» είναι σαφής, άμεσος και εύκολα αναγνωρίσιμος, ενώ η προσθήκη του «news» δίνει τη διεθνή διάσταση που θέλει να έχει το κανάλι. Το σήμα λειτουργεί καλά στην τηλεοπτική οθόνη και σε ψηφιακές εφαρμογές, διατηρώντας καθαρότητα ακόμη και σε μικρότερες διαστάσεις.

Ωστόσο, η σύνθεση δεν ξεφεύγει από τα «ασφαλή» όρια. Ο διαχωρισμός του «ΕΡΤ» από το «news» δημιουργεί μια μικρή ασυμμετρία, σαν να πρόκειται για δύο στοιχεία που τοποθετήθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς να δένονται απόλυτα. Επίσης, η επιλογή γραμματοσειράς για τη λέξη «news» δεν δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα· παραμένει μια κλασική λύση, χωρίς το στοιχείο της πρωτοτυπίας που θα μπορούσε να το κάνει πιο αναγνωρίσιμο.

Συνολικά, το λογότυπο του ΕΡΤ News είναι καθαρό, λειτουργικό και επαγγελματικό, αλλά δεν εντυπωσιάζει ούτε αφήνει έντονη σφραγίδα. Πετυχαίνει τον στόχο της σαφήνειας, αλλά θα μπορούσε να εκφράσει με περισσότερη δύναμη την ιστορία και τον ρόλο της ΕΡΤ ως κεντρικού πυλώνα ενημέρωσης στη χώρα.

Πηγή: tvnea.com
