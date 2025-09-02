2025-09-02 10:35:20
Φωτογραφία για «Αποκαλύψεις» για τον Πέτρο Κουσουλό - Δείτε το τρειλερ
Ο Πέτρος Κουσουλός επιστρέφει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του ANT1, αναλαμβάνοντας τη δική του εκπομπή με τίτλο «Αποκαλύψεις». Το τρέιλερ έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας συνεργασίας του δημοσιογράφου με το κανάλι.

Ο Κουσουλός, που τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει το όνομά του με ερευνητικές εκπομπές και αποκαλυπτική δημοσιογραφία, αλλάζει τηλεοπτική «στέγη» χωρίς να διαφοροποιεί το μοντέλο δουλειάς του, καθώς και στη νέα περίοδο θα τον δούμε σε δύο διαφορετικά projects, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Η πρεμιέρα των «Αποκαλύψεων» έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου. Η εκπομπή θα βασιστεί σε ρεπορτάζ, έρευνες και αφηγήσεις ιστοριών που φιλοδοξούν να αναδείξουν πτυχές της επικαιρότητας οι οποίες συνήθως δεν γίνονται ευρέως γνωστές.

Με την εμπειρία του στον χώρο και την ερευνητική του προσέγγιση, ο Πέτρος Κουσουλός επιδιώκει να δώσει βήμα σε φωνές και υποθέσεις που, όπως αναφέρεται στο προωθητικό υλικό, «έχουν μία αλήθεια που περιμένει να ειπωθεί και μία σιωπή που πρέπει να σπάσει».

Οι «Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό» κάνουν πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου στον ANT1.

Πηγή: tvnea.com
ΕΡΤ News: Ένα λογότυπο που μένει στη «μετριότητα»...
Σέρρες: Ο Οδυσσέας μας αφηγείται... - Τι Spoiler δίνει;
