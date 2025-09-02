2025-09-02 10:40:21
Φωτογραφία για Παράταση στην κατάθεση συνταγών Αυγούστου λόγω τεχνικών προβλημά



Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί στη διαδικασία κατάθεσης των συνταγών μηνός Αυγούστου, καθώς η πύλη ΕΟΠΥΥ–ΚΜΕΣ παρουσίασε επανειλημμένα downtime και δυσλειτουργίες. Οι δυσκολίες αυτές καθυστερούν την ομαλή ροή των υποβολών, προκαλώντας ανησυχία στον κλάδο.

Παράλληλα, ζητήματα προέκυψαν και στο e-ΔΑΠΥ με την εφαρμογή του νέου τρόπου αυτόματης άντλησης των τιμολογίων μέσω της Κεντρικής Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης (ΚΕΔ) της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με αναφορές συναδέλφων, από τη στιγμή που εκδίδεται το τιμολόγιο μέχρι να εμφανιστεί διαθέσιμο για άντληση μπορεί να μεσολαβήσουν ακόμη και πάνω από 6 ώρες, καθυστερώντας περαιτέρω τις διαδικασίες υποβολής των λογαριασμών αναλωσίμων.

Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), ο ΕΟΠΥΥ έκανε αποδεκτό το....



.... αίτημα για παράταση. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΚΜΕΣ στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, η προθεσμία υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μετατίθεται μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Η παράταση αυτή δίνει τον απαραίτητο χρόνο στους φαρμακοποιούς να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες χωρίς τον κίνδυνο λαθών ή αποκλεισμών λόγω των τεχνικών προβλημάτων.


