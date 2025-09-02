





Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθέασης. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η εκπομπή σημείωσε 6,3% μέσο όρο στο δυναμικό κοινό, επίδοση που κρίνεται απογοητευτική για το ξεκίνημα μίας νέας παραγωγής με τόσο δυνατό όνομα στη θέση της παρουσίασης.

Αναλυτικά τα λεπτά της τηλεθέασης (15λεπτα):

7,8%

6,6%

6,4%

7,6%

6,5%

4,9%

4,9%

5,5%

Όπως φαίνεται, η εκπομπή ξεκίνησε σχετικά ικανοποιητικά, αλλά στη συνέχεια κατέγραψε έντονη πτωτική τάση, με τα τελευταία 15λεπτα να κινούνται κάτω από το 5%. Αυτό το στοιχείο δείχνει πως η εκπομπή δεν κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, κάτι που αποτελεί σοβαρό «καμπανάκι» για τη συνέχεια.

Η Στεφανίδου έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι ξέρει να προσαρμόζεται και να βρίσκει τον βηματισμό της, ωστόσο η αφετηρία στον ΣΚΑΪ μόνο ενθαρρυντική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Το ερώτημα τώρα είναι αν το κανάλι και η παρουσιάστρια θα καταφέρουν να διορθώσουν γρήγορα την εικόνα, ώστε η εκπομπή να αποφύγει την ταμπέλα της αποτυχίας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες.

Πηγή: tvnea.com