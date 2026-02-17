2026-02-17 09:45:53
 Πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη για το «Αποκαλύψεις» (11,4%), που ξεχώρισε και καθόρισε την τηλεθέαση, αφήνοντας σαφώς πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση κινήθηκε το «Live You» (8,4%), ενώ το «Αλήθειες με τη Ζήνα» (6,9%) ακολουθεί, χωρίς όμως να απειλεί τον πρωτοπόρο.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» (5,0%), το «Ώρα για Ψυχαγωγία» (2,8%) και το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» (2,1%), με μονοψήφια ποσοστά και περιορισμένη απήχηση.

ΣΧΟΛΙΟ: Λίγο ρε παιδιά εκεί στις ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ βάλτε ξανά τα προηγούμενα γραφικά. Δεν καταλαβαίνεται ότι ειναι εντελώς ψεύτικα αυτά και δεν γράφουν όμορφα; 



Πηγή: tvnea.com
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» επικρατεί, «The Chase» ακολουθεί - Το «Beat My Guest» σε μονοψήφια επίπεδα
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» επικρατεί, «The Chase» ακολουθεί - Το «Beat My Guest» σε μονοψήφια επίπεδα
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: «Super Κατερίνα» καθαρό προβάδισμα – «Αταίριαστοι» και «Buongiorno» ακολουθούν
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: «Super Κατερίνα» καθαρό προβάδισμα – «Αταίριαστοι» και «Buongiorno» ακολουθούν
