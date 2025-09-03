2025-09-03 11:37:12
Στο πλευρό της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ παρέμειναν οι τηλεθεατές στον χθεσινό (Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025) αγώνα με την Εθνική ομάδα της Βοσνίας δίνοντας την πρώτη θέση στην τηλεθέαση στο ΕΡΤnews κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της αναμέτρησης.

O αγώνας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 23,4%, ενώ σε επίπεδο λεπτού 29,9%.

Στο ανδρικό κοινό ο μέσος όρος τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 31,8% και σε επίπεδο λεπτού στο 39,7%. Ειδικότερα, στην ηλικιακή ομάδα 55-64 (άντρες)  ο μέσος όρος τηλεθέασης έφτασε στο 36% και σε επίπεδο λεπτού στο 49,5%.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις το ΕΡΤnews ήρθε πρώτο σε τηλεθέαση σε όλα τα επιμέρους κοινά, ενώ η μεγαλύτερη πανελλαδική τηλεθέαση σημειώθηκε στην Αττική που έφτασε το 31,6%.

Την αναμέτρηση παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 572.000 τηλεθεατές και για ένα τουλάχιστον λεπτό 1.064.000

Χθες, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, το ΕΡΤnews έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης ημέρας 6,6% και 9,6% στους άνδρες, ποσοστό που κατέταξε το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη δεύτερη θέση πανελλαδικά στο εν λόγω κοινό.

Aπό την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν αύριο, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 θα δημοσιοποιούνται από τη Nielsen τα πλήρη στοιχεία τηλεθέασης του ΕΡΤnews.

Πηγή: tvnea.com
