Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιτυχημένα μεσημεριανά project της ελληνικής τηλεόρασης, το Shopping Star, ετοιμάζεται να κάνει μια σύντομη παύση από τη μικρή οθόνη. Η εκπομπή που έχει κερδίσει σταθερά το κοινό με τον ξεχωριστό συνδυασμό μόδας, ψυχαγωγίας και διαγωνιστικού χαρακτήρα, φαίνεται πως ολοκληρώνει προσωρινά τον κύκλο της, με στόχο να επιστρέψει ανανεωμένη στο δεύτερο μισό της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Η απόφαση του σταθμού έρχεται έπειτα από χρόνια συνεχούς παρουσίας, κατά τα οποία το «Shopping Star» κατάφερε να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα στο τηλεοπτικό τοπίο. 

Το μικρό διάλειμμα εντάσσεται στη στρατηγική του Star να ανανεώσει το πρόγραμμα και να επανατοποθετήσει το Shopping Star με φρέσκια ματιά και ανανεωμένο περιεχόμενο. Όπως όλα δείχνουν, η πρόθεση του σταθμού είναι να επανέλθει η εκπομπή δυναμικά, διατηρώντας τα στοιχεία που την έκαναν να ξεχωρίσει, ενώ παράλληλα να προσφέρει καινούριες εκπλήξεις στο κοινό.

Το τηλεοπτικό κοινό, που έχει αγκαλιάσει θερμά την παραγωγή όλα αυτά τα χρόνια, θα χρειαστεί να κάνει λίγη υπομονή μέχρι την επιστροφή της. Ωστόσο, η υπόσχεση για έναν πιο ανανεωμένο και φρέσκο κύκλο επεισοδίων αφήνει ήδη υψηλές προσδοκίες για το μέλλον.

Το «Shopping Star» δεν λέει «αντίο», αλλά «εις το επανιδείν» — και όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει πιο λαμπερό από ποτέ.



