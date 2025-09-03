2025-09-03 11:37:12
Φωτογραφία για «Το ‘χουμε!»: Δείτε το τρέιλερ με την ομάδα της εκπομπής
«Το ‘χουμε!»: η ολοκαίνουργια infotainment πρόταση του ΣΚΑΪ έρχεται στο νέο πρόγραμμα του σταθμού με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό.

Με αμεσότητα, σοβαρότητα, καθαρό λόγο, φρέσκιες ιδέες και καινούργια προσέγγιση, ο Κώστας Τσουρός παρουσιάζει την καθημερινή, απογευματινή εκπομπή «Το ‘χουμε!», που συνδυάζει την αξιόπιστη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία. Με πλούσια θεματολογία, ρεπορτάζ, ενδιαφέροντες καλεσμένους, αλλά και μια ομάδα δημοσιογράφων που μιλάει την ίδια γλώσσα, η εκπομπή φιλοδοξεί να γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΡΤnews: Πρώτο σε τηλεθέαση κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΡΤnews: Πρώτο σε τηλεθέαση κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/9/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/9/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Αποκαλύψεις» για τον Πέτρο Κουσουλό - Δείτε το τρειλερ
«Αποκαλύψεις» για τον Πέτρο Κουσουλό - Δείτε το τρειλερ
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
Don’t Forget the Lyrics: Αυτό είναι το τρέιλερ για το νέο μουσικό παιχνίδι του ΑΝΤ1
Don’t Forget the Lyrics: Αυτό είναι το τρέιλερ για το νέο μουσικό παιχνίδι του ΑΝΤ1
«Το ‘χουμε!»: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ
«Το ‘χουμε!»: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ
Δείτε τρέιλερ του EXATHLON με τον Γιώργο Καράβα που κυκλοφόρησε
Δείτε τρέιλερ του EXATHLON με τον Γιώργο Καράβα που κυκλοφόρησε
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Shopping Star»: Μικρή παύση πριν την ολική ανακαίνιση του project
«Shopping Star»: Μικρή παύση πριν την ολική ανακαίνιση του project
Τέμπη-πόρισμα Κάπου για την πυρόσφαιρα: Κανένα εύφλεκτο φορτίο στο τρένο
Τέμπη-πόρισμα Κάπου για την πυρόσφαιρα: Κανένα εύφλεκτο φορτίο στο τρένο
Από τις ψησταριές στο διάστημα
Από τις ψησταριές στο διάστημα
Το τρένο τριζονιών ξεκίνησε τη λειτουργία του στη βόρεια Ιαπωνία!!!
Το τρένο τριζονιών ξεκίνησε τη λειτουργία του στη βόρεια Ιαπωνία!!!
Συντριβή drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή του Ροστόφ, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και τα δρομολόγια
Συντριβή drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή του Ροστόφ, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και τα δρομολόγια