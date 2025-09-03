2025-09-03 11:37:12
Δεύτερη ημέρα προβολής για το νέο εγχείρημα της Τατιάνας Στεφανίδου, «Power Talk», και το τηλεοπτικό κοινό έδειξε με σαφήνεια τις διαθέσεις του. Το πρόγραμμα σημείωσε 3,7% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας μία μάλλον απογοητευτική επίδοση για το πολυδιαφημισμένο comeback της παρουσιάστριας.



Αναλυτικά, τα τέταρτα στο δυναμικό κοινό κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, κυμαινόμενα από 5,6% έως 2,2%.

 Συγκεκριμένα:

5,6%

4,8%

3,2%

3,9%

3,8%

3,5%

2,6%

2,2%



Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το κοινό δεν έχει ακόμη «αγκαλιάσει» την εκπομπή, ενώ η πτωτική πορεία των μεριδίων σε κάθε τέταρτο προκαλεί ανησυχία στο κανάλι.

Η Στεφανίδου, με πολυετή εμπειρία στη ζώνη της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, καλείται να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της, ώστε να καταφέρει να πείσει το τηλεοπτικό κοινό και να δώσει νέα πνοή στο project.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν το «Power Talk» θα βρει τον ρυθμό του ή αν οι χαμηλές πτήσεις θα συνεχιστούν, αφήνοντας την παρουσιάστρια σε δύσκολη θέση απέναντι στον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
