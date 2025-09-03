2025-09-03 11:48:08

Περισσότεροι από 1,8 εκατομμύριο πολίτες έχουν ως τώρα πραγματοποιήσει δωρεάν τις αιματολογικές εξετάσεις, περισσότερα από 30.000 άτομα παραπέμφθηκαν στο δεύτερο στάδιο ελέγχου για στεφανιαία νόσο, ενώ 7.127 παραπέμφθηκαν για έλεγχο ισχαιμίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου.



Το Εθνικό Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ παρουσίασε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσίασε σε κράτη – μέλη της ΕΕ, σε ειδική εκδήλωση για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων που διοργανώθηκε από την EFPIA στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Καρδιολογικού Συνεδρίου (ESC).



