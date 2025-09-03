2025-09-03 15:29:21

Μετά από μία σεζόν απουσίας από τη μικρή οθόνη, η Αννίτα Πάνια επιστρέφει – αυτή τη φορά στο ραδιόφωνο. Το αιφνιδιαστικό τέλος του τηλεπαιχνιδιού «Next Please» στο Open είχε αφήσει την παρουσιάστρια εκτός τηλεοπτικού τοπίου την περασμένη χρονιά, ενώ η συνεργασία της με τον σταθμό δεν ανανεώθηκε.



Τον περασμένο Ιούνιο, μέσα από δηλώσεις της στο «Buongiorno», είχε αφήσει να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για μια νέα ραδιοφωνική σελίδα στην καριέρα της. Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν: η Αννίτα Πάνια εντάσσεται στο πρόγραμμα του Alpha 98,9, αναλαμβάνοντας τη βραδινή καθημερινή ζώνη (22:00 – 00:00).



Ήδη τις τελευταίες ημέρες συμμετείχε στη φωτογράφιση μαζί με τους υπόλοιπους παραγωγούς του σταθμού, σφραγίζοντας έτσι επίσημα τη νέα της εκκίνηση στον χώρο των media.



