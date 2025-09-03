ximeronews

Στα πράσινα ανέκαθεν ντυνότανε η Κρήτηύστερα το πορτοκαλί φόρεσε το σιρίτι.Μα η Δεξιά είναι Δεξιά, δεν είναι ό,τι κι ό,τισαν τους αριστερόστροφους, ¨ναι μεν¨, ¨αλλά¨, ¨διότι¨.Γι' αυτό διαθέτει ειδικούς -που αδρότατα πληρώνει-τους είπε εκεί στην Πειραιώς: ¨θέλω καλά και σώνειτην Κρήτη να τη ντύσετε στις εκλογές γαλάζιαθα πάρετε και έξτρα πριμ, πατήστε φουλ τα γκάζια¨