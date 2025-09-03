2025-09-03 14:57:20
Φωτογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΗΤΗ (Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης)
Στα πράσινα ανέκαθεν ντυνότανε η Κρήτη

ύστερα το πορτοκαλί φόρεσε το σιρίτι.

Μα η Δεξιά είναι Δεξιά, δεν είναι ό,τι κι ό,τι

σαν τους αριστερόστροφους, ¨ναι μεν¨, ¨αλλά¨, ¨διότι¨.

Γι’ αυτό διαθέτει ειδικούς -που αδρότατα πληρώνει-

τους είπε εκεί στην Πειραιώς: ¨θέλω καλά και σώνει

την Κρήτη να τη ντύσετε στις εκλογές γαλάζια

θα πάρετε και έξτρα πριμ, πατήστε φουλ τα γκάζια¨
