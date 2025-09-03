2025-09-03 14:57:20
Στα πράσινα ανέκαθεν ντυνότανε η Κρήτη
ύστερα το πορτοκαλί φόρεσε το σιρίτι.
Μα η Δεξιά είναι Δεξιά, δεν είναι ό,τι κι ό,τι
σαν τους αριστερόστροφους, ¨ναι μεν¨, ¨αλλά¨, ¨διότι¨.
Γι’ αυτό διαθέτει ειδικούς -που αδρότατα πληρώνει-
τους είπε εκεί στην Πειραιώς: ¨θέλω καλά και σώνει
την Κρήτη να τη ντύσετε στις εκλογές γαλάζια
θα πάρετε και έξτρα πριμ, πατήστε φουλ τα γκάζια¨ Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ύστερα το πορτοκαλί φόρεσε το σιρίτι.
Μα η Δεξιά είναι Δεξιά, δεν είναι ό,τι κι ό,τι
σαν τους αριστερόστροφους, ¨ναι μεν¨, ¨αλλά¨, ¨διότι¨.
Γι’ αυτό διαθέτει ειδικούς -που αδρότατα πληρώνει-
τους είπε εκεί στην Πειραιώς: ¨θέλω καλά και σώνει
την Κρήτη να τη ντύσετε στις εκλογές γαλάζια
θα πάρετε και έξτρα πριμ, πατήστε φουλ τα γκάζια¨ Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΝέα αρχή για την Αννίτα Πάνια στην βραδινή ζώνη...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ