





Σε κάθε υπόθεση, υπάρχει μία αλήθεια.

Και μία σιωπή, που κάποιος πρέπει να σπάσει.

Ο Πέτρος Κουσουλός, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 13:30, έρχεται για να ανοίξει στόματα και να ξεκλειδώσει κλειστές πόρτες, με τη μαχητικότητα και την έρευνά του.

Χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος, θα βάλει στο μικροσκόπιό του συνταρακτικές υποθέσεις, θα αναδείξει πρωτογενείς ειδήσεις, θα φέρει στο προσκήνιο τους πρωταγωνιστές και θα ξεδιπλώσει όλες τις αθέατες πτυχές.

Με όπλο το καθαρόαιμο ρεπορτάζ χωρίς εκπτώσεις, οι «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» με τον Πέτρο Κουσουλό, δεν θα είναι μόνο μια τηλεοπτική συντροφιά. Θα είναι ένας πυρήνας αυθεντικής ενημέρωσης. Πάντα, με την ενεργή συμμετοχή των τηλεθεατών, που θα είναι αρωγοί και αποδέκτες της δημοσιογραφικής έρευνας.

Στο πλευρό του, ο πολύπειρος Θανάσης Κατερινόπουλος, με τον οξύ λόγο του και τις απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του.

Η εμπειρία και η δημοσιογραφική οξυδέρκεια του Πέτρου Κουσουλού και της ομάδας του εγγυώνται πως τίποτα δεν θα μείνει στο σκοτάδι.

Γιατί τα μεσημέρια στον ΑΝΤ1 είναι πλέον γεμάτα ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ.

«Αποκαλύψεις», με τον Πέτρο Κουσουλό: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 13:30

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Παναγιωτίδης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Ξένου

Βοηθός αρχισυντάκτη: Σπύρος Λεβειδιώτης

Υπεύθυνη δημοσιογραφικής παραγωγής: Ινές Πετάνη

Production manager: Βάσια Κουτούλα

Δημοσιογραφική ομάδα: Νίκος Νικολετάκης, Βαγγέλης Τριάντης, Κώστας Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου, Τζένη Μάρκου, Ελένη Καρανικόλα, Χαρά Μπουτσικάκη, Μαρία Τσολακίδου, Χριστίνα Κόντρα, Δημήτρης Καπετανάκης







Πηγή: tvnea.com