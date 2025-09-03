2025-09-03 19:22:32
Φωτογραφία για Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή Αποκαλύψεις - Τι ώρα θα ξεκινά τελικά;



Σε κάθε υπόθεση, υπάρχει μία αλήθεια.

Και μία σιωπή, που κάποιος πρέπει να σπάσει.

Ο Πέτρος Κουσουλός, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 13:30, έρχεται για να ανοίξει στόματα και να ξεκλειδώσει κλειστές πόρτες, με τη μαχητικότητα και την έρευνά του.

Χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος, θα βάλει στο μικροσκόπιό του συνταρακτικές υποθέσεις, θα αναδείξει πρωτογενείς ειδήσεις, θα φέρει στο προσκήνιο τους πρωταγωνιστές και θα ξεδιπλώσει όλες τις αθέατες πτυχές.

Με όπλο το καθαρόαιμο ρεπορτάζ χωρίς εκπτώσεις, οι «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» με τον Πέτρο Κουσουλό, δεν θα είναι μόνο μια τηλεοπτική συντροφιά. Θα είναι ένας πυρήνας αυθεντικής ενημέρωσης. Πάντα, με την ενεργή συμμετοχή των τηλεθεατών, που θα είναι αρωγοί και αποδέκτες της δημοσιογραφικής έρευνας.

Στο πλευρό του, ο πολύπειρος Θανάσης Κατερινόπουλος, με τον οξύ λόγο του και τις απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του.

Η εμπειρία και η δημοσιογραφική οξυδέρκεια του Πέτρου Κουσουλού και της ομάδας του εγγυώνται πως τίποτα δεν θα μείνει στο σκοτάδι.

Γιατί τα μεσημέρια στον ΑΝΤ1 είναι πλέον γεμάτα ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ.

«Αποκαλύψεις», με τον Πέτρο Κουσουλό: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 13:30

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Παναγιωτίδης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Ξένου

Βοηθός αρχισυντάκτη: Σπύρος Λεβειδιώτης

Υπεύθυνη δημοσιογραφικής παραγωγής: Ινές Πετάνη

Production manager: Βάσια Κουτούλα

Δημοσιογραφική ομάδα: Νίκος Νικολετάκης, Βαγγέλης Τριάντης, Κώστας Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου, Τζένη Μάρκου, Ελένη Καρανικόλα, Χαρά Μπουτσικάκη, Μαρία Τσολακίδου, Χριστίνα Κόντρα, Δημήτρης Καπετανάκης





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι δράσεις των βοτάνων – ισχυρότατα βότανα για την υγεία της χολής μας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι δράσεις των βοτάνων – ισχυρότατα βότανα για την υγεία της χολής μας
Επίσκεψη Κυρανάκη στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης. Εικόνες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επίσκεψη Κυρανάκη στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης. Εικόνες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για Το Πρωινό - Τι ώρα θα παίζει;
Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για Το Πρωινό - Τι ώρα θα παίζει;
«Ραντεβού το σουκού»: Η νέα εκπομπή του OPEN με Κωνσταντάρα – Μαλέσκου
«Ραντεβού το σουκού»: Η νέα εκπομπή του OPEN με Κωνσταντάρα – Μαλέσκου
Απογοητευτική πρεμιέρα για τη νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ - Αναλυτικά τα 15'
Απογοητευτική πρεμιέρα για τη νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ - Αναλυτικά τα 15'
«Αποκαλύψεις» για τον Πέτρο Κουσουλό - Δείτε το τρειλερ
«Αποκαλύψεις» για τον Πέτρο Κουσουλό - Δείτε το τρειλερ
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ιδρύθηκε ο νέος φορέας σιδηροδρόμων, τα προβλήματα συνεχίζονται
Ιδρύθηκε ο νέος φορέας σιδηροδρόμων, τα προβλήματα συνεχίζονται
12o Συνέδριο ΣΥΦΑΚ: Σάββατο 13/9 και Κυριακή 14/9
12o Συνέδριο ΣΥΦΑΚ: Σάββατο 13/9 και Κυριακή 14/9
Ο ρόλος του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και όλες οι αλλαγές που θα γίνουν...
Ο ρόλος του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και όλες οι αλλαγές που θα γίνουν...
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (2/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (2/9/2025)
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Η τελευταία πράξη… κάνει πρεμιέρα
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Η τελευταία πράξη… κάνει πρεμιέρα