ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑPhotinia Red Robin το επιστημονικό όνομα της Φωτίνιας που προέρχεται από την Ασία και την Νότια Ιαπωνία, από τα πιο κατάλληλα και ανθεκτικά είδη κυρίως για να δημιουργήσετε εντυπωσιακούς φράχτες με διαφορετική απόχρωση ανάλογα με την εποχή.Μορφολογικά η Φωτίνια μοιάζει με το λυγούστρο όμως τα φρέσκα ανοιξιάτικα φύλλα της είναι κόκκινα, στην διάρκεια του καλοκαιριού αποκτούν έχουν βαθύτερη μπορντώ - μωβ απόχρωση και τον χειμώνα είναι καταπράσινα.Πολύ γρήγορης ανάπτυξης θάμνος, το ύψος της φτάνει τα 3-5 μέτρα και η παράπλευρη ανάπτυξή της τα 3-4 και με το κατάλληλο κλάδεμα μπορεί να σχηματοποιηθεί απόλυτα συμμετρικά και να πάρει πολύ εντυπωσιακή όψη σαν φράχτης, φυτεμένη σε μάντρες, σαν ψηλό ή χαμηλότερο διαχωριστικό κήπου - παρτεριών κλπΕκτός από τις κανονικού ύψους υπάρχουν και νάνες ποικιλίες Φωτίνιας που δεν αναπτύσσονται παραπάνω από το ένα μέτρο και είναι ιδανικές για να σχηματοποιηθούν σε μορφή μικρού δέντρου και μια πρασινοκόκκινη μπάλα στην κορυφή.Σε φυτά αυτών των ποικιλιών αφαιρείτε τακτικά τα φύλλα που αναπτύσσονται στο κάτω μέρος του κορμού ώστε το φύλλωμα να διατηρεί το σχήμα του και το φυτό με όλα του τα συστατικά να τροφοδοτεί και να ενδυναμώνει το επάνω μέρος.ΦΡΟΝΤΙΔΑΔεν απαιτεί καμιά ιδιαίτερη φροντίδα αρκεί όπως ...επιτάσσει και το όνομά της να την τοποθετήσετε σε μια ιδιαίτερα ηλιόλουστη ή ελαφρά ημισκιερή θέση. Ο βαθμός ήλιου που δέχεται επηρεάζει την απόχρωση του φυλλώματος, όσο πιο πολύς ο ήλιος στο σημείο που θα φυτευτεί τόσο πιο κόκκινα τα φύλλα της.Χρειάζεται κανονικό πότισμα στο διάστημα του καλοκαιριού κάθε 2-3 ημέρες και πιο αραιά τις υπόλοιπες εποχές, ενώ το χώμα σε Φωτίνιες φυτεμένες σε γλάστρα πρέπει να στεγνώνει ανάμεσα στα ποτίσματα και να διαθέτει πολύ καλή αποστράγγιση.Το βασικό της κλάδεμα στον σχηματισμό που θέλετε να αποκτήσει γίνεται αρχή της άνοιξης, με το που θα περάσουν τα μεγάλα κρύα, ενώ ένα ακόμη ελαφρύτερο κυρίως για να απομακρυνθούν ξεροί - σπασμένοι βλαστοί και να διατηρήσει το σχήμα της μπορεί να γίνει στις αρχές του φθινοπώρου.ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣΜετά τα αρχικά 7-8 χρόνια ανάπτυξής της παρουσιάζεται η πρώτη ανθοφορία της Φωτίνιας.Διαρκεί από τον Μάρτιο έως τον Μαϊο με πολύ όμορφα μικρά, λευκά και αρωματικά ανθάκια που αναπτύσσονται σε ομπρελλοειδείς συστάδες πλάτους περίπου 10cm στην άκρη των βλαστών.Φυτά που κλαδεύονται ιδιαίτερα έντονα στην διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς δεν ανθίζουν την επόμενη.Ο πολλαπλασιασμός της γίνεται στο τέλος του καλοκαιριού και όταν επικρατούν ήπιες θερμοκρασίες, με ημιξυλώδη μοσχεύματα.