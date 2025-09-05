2025-09-05 10:17:34
Φωτογραφία για Συνεχίζει με μονοψήφια νούμερα το Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ
Με μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης συνεχίζει η νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, Power Talk, στον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, η εκπομπή κατέγραψε μέσο όρο 5,4% στο δυναμικό κοινό, με την πορεία της να εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις στα τέταρτα.

Αναλυτικά τα 15λεπτα:

17:45 – 17:59: 4,3%

18:00 – 18:14: 5,2%

18:15 – 18:29: 6,0%

18:30 – 18:44: 6,5%

18:45 – 18:59: 7,1%

19:00 – 19:14: 4,8%

19:15 – 19:29: 4,4%

19:30 – 19:44: 5,0%

Όπως φαίνεται, η εκπομπή σημείωσε σταδιακή άνοδο στο πρώτο της μισό, αγγίζοντας το υψηλότερο ποσοστό (7,1%) λίγο πριν τις 19:00. Ωστόσο, στη συνέχεια υπήρξε αισθητή πτώση, με τα νούμερα να κυμαίνονται εκ νέου κοντά στο 5%.

Η Στεφανίδου επιχειρεί μέσα από το Power Talk να επανασυστήσει τη δική της πρόταση στην απογευματινή ζώνη, όμως μέχρι στιγμής τα νούμερα δείχνουν πως η εκπομπή δεν έχει καταφέρει να βρει τον σταθερό της ρυθμό.

Πηγή: tvnea.com
