2025-09-05 08:05:02

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 18:30 στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του Ευτύχη Μπιτσάκη, εν είδει πολιτικού μνημοσύνου.



Η διοργάνωση γίνεται από τους συγγενείς, συντοπίτες, συνεργάτες, συναγωνίστριες και συναγωνιστές. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα δημοσιευτούν σύντομα σε αυτήν τη σελίδα.



https://ei.bitsakis.gr/archives/



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ