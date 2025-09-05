2025-09-05 08:05:02
Φωτογραφία για Εκδήλωση για τον Ε. Μπιτσάκη στο Πάντειο, 22/10
Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 18:30 στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του Ευτύχη Μπιτσάκη, εν είδει πολιτικού μνημοσύνου.

Η διοργάνωση γίνεται από τους συγγενείς, συντοπίτες, συνεργάτες, συναγωνίστριες και συναγωνιστές. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα δημοσιευτούν σύντομα σε αυτήν τη σελίδα.

