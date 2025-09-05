Μέχρι πριν λίγους μήνες, όποιος έφτιαχνε ή αναβάθμιζε PC με DDR4 μπορούσε να βρει άφθονες επιλογές σε χαμηλές τιμές. Τώρα όμως, η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά. Οι τιμές για DDR4 modules έχουν αρχίσει να ξεπερνούν τις αντίστοιχες DDR5, κάτι που ακούγεται παράδοξο: το «παλιό» standard να κοστίζει περισσότερο από το «νέο». Η εξήγηση βρίσκεται στην απόφαση μεγάλων κατασκευαστών, όπως η Micron, η Samsung και η SK hynix, να σταματήσουν την παραγωγή DDR4 μέσα στο 2025. Με τη ζήτηση να παραμένει υψηλή – ειδικά σε συστήματα με Ryzen 5000 ή Intel 12ης/13ης γενιάς που χρησιμοποιούνται ακόμα ευρέως – το απόθεμα περιορίζεται και η τιμή ανεβαίνει.

Για τον Έλληνα gamer που έχει επενδύσει σε μια πλατφόρμα DDR4 και θέλει απλώς να προσθέσει μνήμη, η κατάσταση είναι απογοητευτική

. Ένα σετ 32 GB DDR4, που πριν ένα χρόνο μπορούσες να το βρεις γύρω στα 80–90 €, πλέον μπορεί να ξεπερνά τα 150 €. Η μετάβαση σε DDR5 συχνά απαιτεί αλλαγή μητρικής και, στις περισσότερες περιπτώσεις, καινούριο επεξεργαστή. Αυτό σημαίνει επιπλέον κόστος εκατοντάδων ευρώ, σε μια περίοδο που οι τιμές hardware συνολικά πιέζουν το πορτοφόλι.Η στρατηγική των εταιρειών

Οι μεγάλοι κατασκευαστές έχουν στραμμένο το βλέμμα στο DDR5 και στη νέα γενιά HBM μνημών, που αποδίδουν καλύτερα και τους αποφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Έτσι, το DDR4 αντιμετωπίζεται πλέον σαν «κληρονομιά» που αποσύρεται, παρότι εκατομμύρια υπολογιστές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να βασίζονται σε αυτό. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάποιες μικρότερες εταιρείες, όπως η Nanya στην Ταϊβάν, επανεκκίνησαν παραγωγή DDR4, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν την αύξηση της τιμής. Αυτό όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στη συνολική πτώση της προσφοράς.

Τι σημαίνει για εμάς

Για τον enthusiast στην Ελλάδα, το τοπίο γίνεται πιο περίπλοκο. Όσοι διαθέτουν DDR4-based PC και θέλουν να το κρατήσουν με μικρές αναβαθμίσεις, θα βρουν μπροστά τους υπέρογκες τιμές που κάνουν το upgrade δυσανάλογο με την αξία του συστήματος. Αντίθετα, όσοι σκόπευαν να περάσουν σε DDR5, η συγκυρία ίσως λειτουργεί ως κίνητρο να κάνουν το βήμα νωρίτερα, αποφεύγοντας να πληρώσουν premium για μια τεχνολογία που μπαίνει στο τέλος της ζωής της.

Με λίγα λόγια, το DDR4, που για χρόνια ήταν η πιο value-for-money επιλογή για τον gamer, μετατρέπεται ξαφνικά σε ακριβό «αναλώσιμο». Και αυτό κάνει πιο επίκαιρο από ποτέ το ερώτημα: συνεχίζουμε να επενδύουμε στο παλιό, ή είναι η ώρα να περάσουμε στην επόμενη γενιά;

