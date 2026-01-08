2026-01-08 09:46:24

Σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.



Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από βαρύ έμφραγμα που υπέστη ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Κολωνάκι, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.



Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και η δημοσιογράφος Όλγα Λαφαζάνη βρίσκονται στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, καταγράφοντας τις στιγμές του τελευταίου αποχαιρετισμού.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1, Στρατής Λιαρέλλης, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη αδυνατεί, λόγω της βαθιάς οδύνης, να απευθυνθεί στο κοινό.



