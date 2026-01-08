2026-01-08 09:46:24

Ο Ντίνος Σιωμόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», όπου αναφέρθηκε τόσο στη σχέση όσο και στη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Γιώργο Παπαδάκη.



Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του «Mega Σαββατοκύριακο» επέστρεψε στον ΑΝΤ1 για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια, μιλώντας με ειλικρίνεια για την πορεία του, τις εμπειρίες του στο κανάλι και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Γιώργος Παπαδάκης στην επαγγελματική του διαδρομή.



«Αισθάνομαι πολύ περίεργα, δεν ξέρω αν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Πριν από εφτά χρόνια αποχώρησα από αυτή την εκπομπή, πήγα στο Mega», είπε αρχικά ο Ντίνος Σιωμόπουλος.



«Πήγα καλεσμένος στον Παπαδάκη και δεν έφυγα ποτέ. Πρώτη φορά μιλώ δημόσια από την ημέρα που αποχώρησα. Του οφείλω πολλά επαγγελαμτικά. Ήταν πρωταθλητής, απαιτητικός και σκληρός. Πρώτα από όλα ήταν με τον ίδιο του τον εαυτό», πρόσθεσε παρακάτω.



