2025-09-07 09:30:13
Φωτογραφία για Online και δωρεάν ανάγνωση χιλιάδων βιβλίων στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο είναι μία χρήσιμη υπηρεσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος που στοχεύει στην προώθηση της ηλεκτρονικής φιλαναγνωσίας και την εξοικείωση του αναγνωστικού κοινού με το ηλεκτρονικό βιβλίο.

Μέσω του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου το αναγνωστικό κοινό έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε μία συλλογή 2.500 ηλεκτρονικών τίτλων (2.900 αντίτυπα) και να διαβάσει τα βιβλία της επιλογής του.

Η δημιουργία της εν λόγω υπηρεσίας ξεκίνησε το 2017, όταν η ΕΒΕ, σε συνέχεια μιας ενδελεχούς έρευνας παρόμοιων διεθνών πρωτοβουλιών, σχεδίασε ένα μοντέλο μίσθωσης και χρήσης τίτλων βασιζόμενο μεταξύ άλλων στις ακόλουθες αρχές: Ένας αναγνώστης- ένα τεκμήριο (όχι πολλαπλή ταυτόχρονη χρήση του τεκμηρίου)

Προσφορά της υπηρεσίας δωρεάν για τον αναγνώστη

Κάθε αναγνώστης έχει δικαίωμα χρήσης έως 3 βιβλίων ταυτόχρονα

Ανώτατο όριο 36 καταφορτώσεων συνολικά κατ’ έτος για κάθε αναγνώστη


18 χρήσεις κατ’ έτος για κάθε βιβλίο διάρκειας 20 ημερών έκαστη

Στη συνέχεια, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος απηύθυνε πρόσκληση στους εκδότες με τη μεγαλύτερη εκδοτική παραγωγή ηλεκτρονικών τίτλων. Όσοι ανταποκρίθηκαν θετικά, εντάχθηκαν στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, καλείσθε να πραγματοποιήσετε τα τρία ακόλουθα απλά βήματα:

1. Ηλεκτρονική Εγγραφή ως Πιστοποιημένος Χρήστης

Για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου της ΕΒΕ είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή σας ως Πιστοποιημένος Χρήστης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής διατίθενται στη σελίδα Εγγραφή Αναγνωστών καθώς και στη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

2. Δημιουργία δωρεάν Λογαριασμού Adobe

Καλείσθε να δημιουργήσετε έναν δωρεάν προσωπικό λογαριασμό (Adobe Id) στην Adobe εδώ.

3. Εγκατάσταση προγράμματος/εφαρμογής ηλεκτρονικής ανάγνωσης

Καλείσθε να εγκαταστήσετε στη συσκευή σας (υπολογιστή/smartphone/tablet) ένα πρόγραμμα ή μια εφαρμογή ηλεκτρονικής ανάγνωσης (eReader), την οποία θα εξουσιοδοτήσετε με το προσωπικό Adobe Id σας.

Για την ανάγνωση των βιβλίων του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου προτείνεται η δωρεάν εφαρμογή Adobe Digital Editions λόγω συμβατότητας με την Adobe DRM προστασία που διαθέτουν όλα τα βιβλία της συλλογής, καθώς και με διάφορες λειτουργίες του συστήματος.

Δείτε περισσότερα εδώ: ereading.nlg.gr/el/



Πηγή: https://enallaktikos.gr/


