σκόρδο,

μέλι,

κουρκούμι – μια ισχυρότατη τριάδα

-. αν και οι φόρμουλες της Μητέρας Φύσης είναι αποκλειστικές, δεν χορηγεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας

-. μερικά από τα πιο ισχυρά φάρμακα στον πλανήτη μας μεταμφιέζονται σε τρόφιμα, βότανα και μπαχαρικά.

     Παρόλο που δεν προσφέρονται για κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ούτε θα χρηματοδοτηθούν ποτέ κλινικές δοκιμές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους, έχουν χρησιμοποιηθεί από αμνημονεύτων χρόνων τόσο για τη διατροφή του σώματός μας όσο και για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών.

Ήταν τόσο πολύτιμες στην αρχαιότητα που άξιζαν το βάρος τους σε χρυσό.

Αυτό που είναι ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι πολλοί από αυτούς τους φυτικούς μας συμμάχους βρίσκονται να μεγαλώνουν στις αυλές μας και συχνά κάθονται εκεί στα ψυγεία και τις σχάρες μπαχαρικών μας, παραμελημένοι και υποτιμημένοι.

Στην πραγματικότητα, πολλοί από εμάς τα χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς να γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν αρρωσταίνουμε τόσο συχνά όσο εκείνοι που δεν τα ενσωματώνουν στη διατροφή τους.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα….

