Αρχικά πρέπει να γνωρίζετε το ποσό του Rebate, το οποίο το βρίσκετε στην διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ.

Συνδεθείτε στην πύλη της ΚΜΕΣ με του κωδικούς πρόσβασης

https://www.eopyykmes.gr/login.xhtml?viewId=/index.xhtml

Ανατρέξτε στην Ετήσια Βεβαίωση Παρακρατήσεων

Επιλέξτε το έτος 2025

Και πατήστε ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ώστε να σας εμφανίσει τα ποσά.

Μεταφερθείτε στο κεντρικό μενού του FarmakoN επιλέξτε Ταμεία> Τιμολόγηση Ταμείων

Στο Παραστατικό επιλέγετε το Πιστωτικό Τιμολόγιο ( Ασφαλ. Ταμεία)Στην Ημερομηνία επιλέγετε την τρέχουσα (την ημέρα που θα εκδώσετε το Πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. 03/01/2025)Στην συνέχεια συμπληρώνετε το πεδίο Ταμείο : ΕΟΠΥΥ ( αν πληκτρολογήστε τον αριθμό 101 θα σας εμφανίσει το ταμείο ΕΟΠΥΥ)Συμπληρώνετε το Διάστημα εκτέλεσης συνταγών 01/12/2025 έως 31/12/2025Στην Αιτιολογία συμπληρώνετε τον λόγο για τον οποίο εκδίδετε Πιστωτικό, όπως θέλετε να αναγράφεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Συλλόγου σας (π.χ. Ετήσια Παρακράτηση Rebate 2025) Εάν θέλετε να αναφέρετε κάποιο διάστημα το συμπληρώνετε στο πεδίο Αιτιολογία ώστε να εμφανιστεί στην εκτύπωση του Πιστωτικού Τιμολογίου π.χ. 01/01/2025 – 31/12/2025Στην τελευταία στήλη Συν. αξιών συμπληρώνετε το συνολικό ποσό που σας έχει δοθεί από την ΚΜΕΣ με τα αντίστοιχα Φ.Π.Α.Ελέγξτε το τελικό Πληρωτέο κάτω αριστεράΑφού επιλέξετε την προεπιλεγμένη σειρά 00( σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη 00 επιλέξτε την αντίστοιχη σειρά για τα Τιμολόγια προς Ασφαλιστικά Ταμεία)Πατήστε F12 & Εκτύπωση

Παράδειγμα με εικόνα (τυχαία ποσά & ΦΠΑ):

Αφού εκδώσετε και τα υπόλοιπα τιμολόγια του μήνα Δεκέμβρη που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, κάνετε μία φορά ηλεκτρονική υποβολή.

Στο μενού Ταμεία > Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΟΠΥΥ

Επιλέγετε όλα τα τιμολόγια που έχετε εκδώσει προς τον ΕΟΠΥΥ

Προσοχή το χρονικό διάστημα συνταγών πρέπει να είναι το διάστημα του μηνός Δεκέμβρη

Παράδειγμα με εικόνα:

Τέλος πατήστε Υποβολή Τιμολόγιών

Θα σας εμφανίσει μήνυμα: Η υποβολή ήταν επιτυχής

Παράδειγμα με εικόνα:













