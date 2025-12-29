2025-12-29 13:25:14
Φωτογραφία για EPSILON CSA-Πως να εκδώσω Πιστωτικό Τιμολόγιο μη συσχετιζόμενο προς τον ΕΟΠΥΥ (REBATE)

Αρχικά πρέπει να γνωρίζετε το ποσό του Rebate, το οποίο το βρίσκετε στην διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ.

Συνδεθείτε στην πύλη της ΚΜΕΣ με του κωδικούς πρόσβασης

https://www.eopyykmes.gr/login.xhtml?viewId=/index.xhtml

Ανατρέξτε στην Ετήσια Βεβαίωση Παρακρατήσεων



Επιλέξτε το έτος 2025

Και πατήστε ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ώστε να σας εμφανίσει τα ποσά.

Μεταφερθείτε στο κεντρικό μενού του FarmakoN επιλέξτε Ταμεία> Τιμολόγηση Ταμείων

 

 

Στο Παραστατικό επιλέγετε το Πιστωτικό Τιμολόγιο ( Ασφαλ. Ταμεία)Στην Ημερομηνία επιλέγετε την τρέχουσα (την ημέρα που θα εκδώσετε το Πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. 03/01/2025)Στην συνέχεια συμπληρώνετε το πεδίο Ταμείο : ΕΟΠΥΥ ( αν πληκτρολογήστε τον αριθμό 101 θα σας εμφανίσει το ταμείο ΕΟΠΥΥ)Συμπληρώνετε το Διάστημα εκτέλεσης συνταγών 01/12/2025 έως 31/12/2025Στην Αιτιολογία συμπληρώνετε τον λόγο για τον οποίο εκδίδετε Πιστωτικό, όπως θέλετε να αναγράφεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Συλλόγου σας (π.χ.  Ετήσια Παρακράτηση Rebate 2025) Εάν θέλετε να αναφέρετε κάποιο διάστημα το συμπληρώνετε στο πεδίο Αιτιολογία ώστε να εμφανιστεί στην εκτύπωση του Πιστωτικού Τιμολογίου  π.χ. 01/01/2025 – 31/12/2025Στην τελευταία στήλη Συν. αξιών συμπληρώνετε το συνολικό ποσό που σας έχει δοθεί από την ΚΜΕΣ με τα αντίστοιχα Φ.Π.Α.Ελέγξτε το τελικό Πληρωτέο κάτω αριστεράΑφού επιλέξετε την προεπιλεγμένη σειρά 00( σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη 00 επιλέξτε την αντίστοιχη σειρά για τα Τιμολόγια προς Ασφαλιστικά Ταμεία)Πατήστε F12 & Εκτύπωση

 

Παράδειγμα με εικόνα (τυχαία ποσά & ΦΠΑ):



Αφού εκδώσετε και τα υπόλοιπα τιμολόγια του μήνα Δεκέμβρη που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, κάνετε μία φορά ηλεκτρονική υποβολή.

Στο μενού Ταμεία > Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΟΠΥΥ

Επιλέγετε όλα τα τιμολόγια που έχετε εκδώσει προς τον ΕΟΠΥΥ

Προσοχή το χρονικό διάστημα συνταγών πρέπει να είναι το διάστημα του μηνός Δεκέμβρη

 

Παράδειγμα με εικόνα:





Τέλος πατήστε Υποβολή Τιμολόγιών

 

Θα σας εμφανίσει μήνυμα: Η υποβολή ήταν επιτυχής

Παράδειγμα με εικόνα:



  





 

 

 

farmakopoioi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ένα σχολείο στη Δανία που θα θέλαμε να είμασταν ολοι μαθητες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ένα σχολείο στη Δανία που θα θέλαμε να είμασταν ολοι μαθητες
Με αυτό το πρόγραμμα θα κάνει αλλαγή χρονιάς ο ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με αυτό το πρόγραμμα θα κάνει αλλαγή χρονιάς ο ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Ανάρτηση της Ετήσιας Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ — Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος, μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του νέου ΑΔΑ για 2026 »
«Ανάρτηση της Ετήσιας Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ — Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος, μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του νέου ΑΔΑ για 2026 »
Clawback 2024: Ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων ποσών φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ
Clawback 2024: Ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων ποσών φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ
ΠΦΣ: Από 1/1/2026 οι συνταγές του Στρατου θα κατατίθενται στον ΕΟΠΥΥ!
ΠΦΣ: Από 1/1/2026 οι συνταγές του Στρατου θα κατατίθενται στον ΕΟΠΥΥ!
ΠΦΣ προς ΕΟΠΥΥ: Αμεση εφαρμογή της νομοθετημένης απαλλαγής των φαρμακείων από το ριμπειτ για τα off patent
ΠΦΣ προς ΕΟΠΥΥ: Αμεση εφαρμογή της νομοθετημένης απαλλαγής των φαρμακείων από το ριμπειτ για τα off patent
Δημιουργία API Χρήστη στην Epsilon Digital (Πάροχο) ώστε να μην χρειάζεται αλλαγή κωδικών!
Δημιουργία API Χρήστη στην Epsilon Digital (Πάροχο) ώστε να μην χρειάζεται αλλαγή κωδικών!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Βέρα Ρούμπιν και η σκοτεινή ύλη
Η Βέρα Ρούμπιν και η σκοτεινή ύλη
Γιατί δεν έχει επιβάτες ο δυτικός προαστιακός; Το ζήτημα της μετεπιβίβασης στη Θεσσαλονίκη.
Γιατί δεν έχει επιβάτες ο δυτικός προαστιακός; Το ζήτημα της μετεπιβίβασης στη Θεσσαλονίκη.
«Άγιος έρωτας»: Κλειδώνει το τέλος της σειράς – Η απόφαση του Alpha και η επόμενη σελίδα
«Άγιος έρωτας»: Κλειδώνει το τέλος της σειράς – Η απόφαση του Alpha και η επόμενη σελίδα
Ανακατατάξεις στον ΣΚΑΪ: Το νέο τηλεοπτικό τοπίο από τον Ιανουάριο του 2026
Ανακατατάξεις στον ΣΚΑΪ: Το νέο τηλεοπτικό τοπίο από τον Ιανουάριο του 2026
Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη από το 2026 - Ποιοι βγαίνουν από 58,5 ως 61,6 ετών και ποιοι στα 62-65 (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)
Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη από το 2026 - Ποιοι βγαίνουν από 58,5 ως 61,6 ετών και ποιοι στα 62-65 (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)