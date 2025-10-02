Η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου, μας ταξιδεύει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 15:00, από την ΕΡΤ1 στους Φούρνους και τη Θύμαινα, εκεί όπου η θάλασσα κουβαλά μυστικά χιλιάδων ετών και οι άνθρωποι κρατούν ζωντανό το πείσμα της ζωής στα μικρά νησιά του Αιγαίου.Ο Μάνος Μύτικας είναι ο οδηγός μας. Μεγαλωμένος με τη θάλασσα και παθιασμένος με τις καταδύσεις, μάς μυεί στον συναρπαστικό κόσμο των αρχαίων ναυαγίων που έκαναν τους Φούρνους γνωστούς σε ολόκληρο τον κόσμο.Στην πορεία, συναντάμε τον Λευτέρη Κοτταρά, τον «φύλακα άγγελο» της Θύμαινας, που για δεκαετίες μεταφέρει παιδιά, τρόφιμα, αλλά και ασθενείς, συνδέοντας το μικρό νησί με τον έξω κόσμο.Η Κατερίνα Βρανά, μητέρα τριών παιδιών, είναι η φωνή της επιμονής και της αγάπης για τη ζωή σε έναν τόπο που παλεύει να μην αδειάσει.Ο ψαράς Δημήτρης Φλυτζάνης μάς μιλά με τη σοφία των παλιών, κουβαλώντας μνήμες από εποχές που η θάλασσα έτρεφε γενιές, αλλά και πληγές από τη σκληρότητα του σήμερα.Τέλος, οι γιαγιάδες του νησιού, φύλακες ιστοριών και παραδόσεων, μάς θυμίζουν ότι η αληθινή ευτυχία κρύβεται στις πιο απλές, καθημερινές στιγμές.Μέσα από τις ιστορίες τους, η εκπομπή αναδεικνύει ότι η θάλασσα δεν ενώνει μόνο νησιά αλλά ενώνει ανθρώπους, μνήμες και ψυχές.Ένα επεισόδιο για τη συλλογικότητα, την απώλεια, την επιμονή και την αγάπη για τη ζωή, σε μέρη που στέκονται αγέρωχα απέναντι στον χρόνο.Παρουσίαση: Ίνα ΤαράντουΣυντακτική επιμέλεια: Στελίνα ΓκαβανοπούλουΈρευνα: Νικολέτα ΜακρήΔιεύθυνση φωτογραφίας: Παύλος ΔιδασκάλουΜοντάζ: Γιώργος Παπαϊωάννου, Παύλος Παπαδόπουλος. Κώστας Κουράκος, Κώστας ΧριστακόπουλοςΟργάνωση παραγωγής: Γιάννης ΚωνσταντινίδηςΕκτέλεση παραγωγής: ms ENTERTAINMENTΣκηνοθεσία: Μιχάλης ΦελάνηςΠηγή: tvnea.com