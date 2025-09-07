2025-09-07 07:37:50
Φωτογραφία για Υποδομές: Ποια μεγάλα έργα 3,5 δισ, ευρώ προχωρούν στη Θεσσαλονίκη
Μεγάλα έργα συνολικής αξίας άνω των 3 – 3,5 δισ. ευρώ ολοκληρώνονται, προχωρούν ή σχεδιάζονται στην Θεσσαλονίκη και την γύρω περιοχή, αλλάζοντας τις υποδομές της πόλης προς όφελος των πολιτών.Γιώργος Παπακωνσταντίνουinsider.gr Πρόκειται για υποδομές σημαντικού βεληνεκούς, όπως Μετρό (επέκταση προς Καλαμαριά), οδικοί άξονες (FlyOver αλλά και τα 2 κοντινά οδικά ΣΔΙΤ), σιδηροδρομικές συνδέσεις sidirodromikanea
