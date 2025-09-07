Επιστήμονες στην Κίνα παρουσίασαν έναν υπερυπολογιστή που βασίζεται σε αρχιτεκτονική παρόμοια με αυτή του εγκεφάλου – συγκεκριμένα, του εγκεφάλου ενός πιθήκου.

Το σύστημα, που ονομάζεται Darwin Monkey ή Wukong, διαθέτει πάνω από 2 δισεκατομμύρια τεχνητούς νευρώνες και περισσότερες από 100 δισεκατομμύρια συνάψεις, γεγονός που το καθιστά παρόμοιο με τη νευρωνική δομή ενός μακάκου, αναφέρει το LiveScience.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα χρησιμεύσει ως εργαλείο προσομοίωσης για τους νευροεπιστήμονες, ενώ παράλληλα θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI), μια τεχνητή νοημοσύνη που διαθέτει σκέψη και λογική παρόμοια με την ανθρώπινη.

Πώς λειτουργεί

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τα οποία ακολουθούν τις κλασικές αρχές υπολογισμού και επεξεργάζονται δεδομένα μέσω συνεχώς μεταβαλλόμενων δυαδικών τιμών, τα νευρομορφικά συστήματα όπως το Darwin Monkey λειτουργούν με σύστημα SNN (Spiking Neural Networks), το οποίο μιμείται τον τρόπο με τον οποίο οι βιολογικοί νευρώνες στα θηλαστικά ανταλλάσσουν σήματα μέσω ηλεκτρικών παλμών.

Ένας βιολογικός νευρώνας εκπέμπει έναν ηλεκτρικό παλμό όταν τα σήματα που λαμβάνει από άλλους νευρώνες φτάνουν σε ένα επίπεδο αρκετά ισχυρό ώστε να προκαλέσουν μια απόκριση. Οι τεχνητοί νευρώνες στα SNN μιμούνται αυτόν τον μηχανισμό και «πυροδοτούνται» μόνο όταν έχουν συσσωρεύσει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια.

Ενώ τα νευρωνικά δίκτυα που βασίζονται σε λογισμικό είναι μια συλλογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που έχουν διαμορφωθεί για να μιμούνται τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τα SNN αναπαράγουν φυσικά τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες μετακινούνται μεταξύ των βιολογικών νευρώνων. Αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει στα SNN να επεξεργάζονται δεδομένα παράλληλα, καθιστώντας τα ενδεχομένως πιο ισχυρά από τις συμβατικές αρχιτεκτονικές υπερυπολογιστών.

Zhejiang University (ZJU)

Τα SNN έχουν επίσης υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, καθώς οι τεχνητοί νευρώνες εισέρχονται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυσης μετά από κάθε παλμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε νέα ερεθίσματα. Αυτό περιορίζει τη συχνότητα ενεργοποίησής τους, συμβάλλοντας στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το Darwin Monkey καταναλώνει μόλις 2.000 Watt – περίπου όσο ένας βραστήρας ή ένα σεσουάρ – παρά το γεγονός ότι τροφοδοτείται από 960 νευρομορφικά τσιπ Darwin III, καθένα από τα οποία υποστηρίζει έως και 2,35 εκατομμύρια νευρώνες.

Ανταγωνισμός από την Intel

Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ στον τομέα των νευρομορφικών υπολογιστών ήταν το σύστημα Hala Point της Intel, το οποίο περιλαμβάνει 1,15 δισεκατομμύρια τεχνητούς νευρώνες και 128 δισεκατομμύρια τεχνητές συνάψεις κατανεμημένες σε 140.544 πυρήνες επεξεργασίας.

Η Intel ισχυρίζεται ότι το σύστημά της είναι ικανό να εκτελεί 20 τετράκις εκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο — ή 20 petaops. Ωστόσο, καθώς υπάρχουν πολύ λίγοι νευρομορφικοί υπολογιστές σήμερα και καθώς επεξεργάζονται τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο από τους υπερυπολογιστές, είναι δύσκολο να γίνουν άμεσες συγκρίσεις μεταξύ τους.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Zhejiang που βρίσκονται πίσω από το Darwin Monkey ανακοίνωσαν ότι το σύστημα έχει ήδη αποδείξει τις δυνατότητές του σε γνωστικά καθήκοντα όπως η λογική σκέψη, η δημιουργία περιεχομένου και η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αναπτυγμένο από την DeepSeek.

Το Darwin Monkey είναι ο διάδοχος του Darwin Mouse ή Mickey, που είχε παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο του 2020, και περιείχε 120 εκατομμύρια τεχνητούς νευρώνες – το ισοδύναμο του εγκεφάλου ενός ποντικιού. Πόσο μακριά βρισκόμαστε άραγε από έναν υπερυπολογιστή Darwin Human; CNN.GR

