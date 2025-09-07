Το απίστευτο σιδηροδρομικό έργο «νέας διώρυγας του Σουέζ» στην Κίνα που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία
2025-09-07 09:31:28
Το Τσονγκκίνγκ στην Κίνα έχει μετατραπεί σε δημοφιλή προορισμό για χερσαίες εμπορικές οδούς(Εικόνα: Getty)Η Κίνα αναπτύσσει στρατηγικά νέες εμπορικές οδούς προς την Ευρώπη που παρακάμπτουν τη Νότια Σινική Θάλασσα, με στόχο να μειώσει την εξάρτησή της από θαλάσσιες οδούς που είναι ευάλωτες στις γεωπολιτικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Αυτοί οι εναλλακτικοί διάδρομοι sidirodromikanea
