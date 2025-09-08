2025-09-08 09:49:40
Με την ευκαιρία της τηλεοπτικής της επιστροφής στην καθημερινή σειρά της ΕΡΤ «Καλά θα πάει και αυτό», η Ντόρα Μακρυγιάννη μίλησε στο ένθετο Τύπος Tv και στην Κατερίνα Θεοδωροπούλου. Στη συνέντευξή της, η ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην περίοδο που έμεινε εκτός τηλεόρασης όσο και στη διακοπή της προηγούμενης δουλειάς της που ήρθε νωρίτερα απ’ όσο περίμενε.

Το διάστημα που απείχες από τη μικρή οθόνη, πως αισθάνθηκες;

Δεν ήταν ακριβώς διάλειμμα.  Ήμουν σε μια σειρά, στο «Μετά τη φωτιά», που κόπηκε. Εκείνη η χρονιά λοιπόν πήγε χαμένη. Μέχρι να συνέλθω λοιπόν από αυτό που ζήσαμε, ήταν ένα χαστούκι. Όμως, μετά ήμουν ξεκάθαρη στο τι θέλω, ότι ήθελα δηλαδή κωμωδία.

Το είχες ανάγκη αυτό το διάλειμμα, τελικά; Τα τελευταία χρόνια ήσουν non stop.

Ναι, φυσικά, ήμουν συνεχώς σε απαιτητικά γυρίσματα. Αν ένας ηθοποιός έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια διαλείμματα, είναι τέλειο. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί και να μην μπορείς να το κάνεις. Γι’ αυτό και είναι δύσκολη η δουλειά μας.

Πηγή: tvnea.com
