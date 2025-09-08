2025-09-08 14:35:38
Η νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, «Power Talk», δεν έκανε την πρεμιέρα που περίμεναν στον ΣΚΑΪ. Τα ποσοστά τηλεθέασης βρέθηκαν αισθητά χαμηλότερα από τις προσδοκίες, γεγονός που έχει σημάνει «κόκκινα καμπανάκια» για το κανάλι αλλά και για την ίδια την παρουσιάστρια.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήδη καταγράφονται, με την ομάδα της Στεφανίδου να βρίσκεται σε διαρκείς συσκέψεις και να σχεδιάζει διορθωτικές κινήσεις. Οι αλλαγές αφορούν τόσο το σκηνοθετικό στήσιμο όσο και τη δομή και το περιεχόμενο του κοινωνικού μαγκαζίνο, ενώ ακόμα και το σκηνικό αναμένεται να δεχτεί μικρές επεμβάσεις.

Στον ΣΚΑΪ εκτιμούν ότι το πρόγραμμα χρειάζεται άμεσα «φρεσκάρισμα», ώστε να αποκτήσει τον ρυθμό και την ταυτότητα που θα το κάνουν πιο ανταγωνιστικό. Η ίδια η Στεφανίδου, με πολυετή εμπειρία στην τηλεόραση, έχει ήδη αναλάβει προσωπικά τις επαφές με τους συνεργάτες της, με στόχο να προχωρήσουν σε γρήγορες και ουσιαστικές διορθώσεις πριν η εικόνα παγιωθεί.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το «Power Talk» μπορεί να βρίσκεται ακόμη στην αρχή, ωστόσο η τηλεθέαση έχει χτυπήσει συναγερμό και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για την πορεία του.

Πηγή: tvnea.com
