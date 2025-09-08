Η νέα δραματική σειρά του Mega με τίτλο «Μια νύχτα μόνο» ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στη μικρή οθόνη, όχι όμως με το ξεκίνημα της τηλεοπτικής σεζόν, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πολυαναμενόμενη παραγωγή θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του σταθμού στις αρχές Νοεμβρίου, δίνοντας στο κοινό μια ακόμα δυνατή επιλογή στο πεδίο της μυθοπλασίας.Τα γυρίσματα της σειράς ξεκίνησαν μόλις πριν λίγες ημέρες, στις αρχές Σεπτεμβρίου, με το πρωταγωνιστικό δίδυμο να αποτελείται από δύο ιδιαίτερα αγαπημένους ηθοποιούς, τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ιστορία γεμάτη ένταση και συναισθήματα, που φιλοδοξεί να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό.Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» αποτελεί την ελληνική μεταφορά της τούρκικης επιτυχίας «Χίλιες και μία νύχτες», που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην τουρκική τηλεόραση και έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση στο διεθνές κοινό. Η προσαρμογή της για την ελληνική πραγματικότητα αναμένεται να δώσει νέο αέρα στο σενάριο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του εγχώριου τηλεοπτικού κοινού, χωρίς να χάνει την ένταση και τη δραματουργία της πρωτότυπης ιστορίας.Όπως αποκαλύπτει η Realnews, η πρεμιέρα της σειράς δεν θα πραγματοποιηθεί με το ξεκίνημα της σεζόν, όπως συμβαίνει συνήθως με τις νέες παραγωγές, αλλά λίγο αργότερα. Ο προγραμματισμός του Mega τοποθετεί την πρώτη προβολή στις αρχές Νοεμβρίου, με στόχο να αξιοποιηθεί η δυναμική της περιόδου εκείνης και να ενταχθεί με ισχυρή παρουσία στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού.Το «Μια νύχτα μόνο» έρχεται να προστεθεί στο ήδη πλούσιο χαρτοφυλάκιο μυθοπλασίας του Mega, που τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά στην παραγωγή ελληνικών σειρών, ανακτώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζώνη της prime time. Με ένα καστ που υπόσχεται ερμηνείες υψηλών απαιτήσεων και με ένα σενάριο που βασίζεται σε μια ιστορία παγκόσμιας επιτυχίας, η σειρά αναμένεται να αποτελέσει από τα πιο συζητημένα τηλεοπτικά projects της σεζόν.Πηγή: tvnea.com