2025-09-08 12:10:55
Φωτογραφία για Ξεχωριστή στρατηγική εφαρμόζει και ο Alpha μετα το Star...
Η νέα τηλεοπτική σεζόν προμηνύεται γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές, καθώς τα κανάλια επεξεργάζονται μέχρι την τελευταία στιγμή τη στρατηγική τους για το λανσάρισμα των προγραμμάτων τους στη ζώνη της prime time.

Αρχικά, Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star είχαν συμφωνήσει να κάνουν κοινή εκκίνηση τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν. Το Star αποφάσισε να διαφοροποιηθεί και να φέρει τις πρεμιέρες του νωρίτερα, με αφορμή την αιφνιδιαστική κίνηση του ΣΚΑΪ να ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου το Exathlon. Αν και τα ποσοστά τηλεθέασης δεν είναι εντυπωσιακά, το ριάλιτι φαίνεται να κερδίζει έδαφος στο κοινό που αγαπά τα συγκεκριμένα προγράμματα —το ίδιο κοινό στο οποίο στοχεύει και το Star. Για να μη χάσει άλλο χρόνο, το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς επισπεύδει την πρεμιέρα της «Φάρμας» για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στην ίδια εβδομάδα θα βγει στον αέρα και το GNTM.

Την ίδια στιγμή που το Star επιλέγει να κινηθεί νωρίτερα, ο Alpha φαίνεται να προτιμά την αντίθετη στρατηγική: να καθυστερήσει τις πρεμιέρες του
. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το κανάλι σκέφτεται να μεταθέσει την εκκίνηση της prime time για μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζει επεισόδια, αφήνει τον ανταγωνισμό να «ανοίξει τα χαρτιά του» και στη συνέχεια εμφανίζεται με περισσότερα δυνατά προγράμματα ταυτόχρονα. Αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, στις 29 Σεπτεμβρίου θα δούμε τόσο την πρεμιέρα του «Άγιου Έρωτα» όσο και το νέο σίριαλ του Alpha «Να μ’ αγαπάς». 

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: tvnea.com
