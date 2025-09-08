2025-09-08 11:03:19

Τρίποντο στην τηλεθέαση έφερε ο συγκλονιστικός αγώνας μεταξύ της Εθνικής μας Ομάδας Μπάσκετ και του Ισραήλ που μετέδωσε χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σε απευθείας μετάδοση από τη Ρίγα της Λετονίας η ΕΡΤ1.



Η αναμέτρηση που έδωσε το εισιτήριο για την πρόκριση της Ελλάδας στους «8» έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 46% και στο δυναμικό κοινό (18-54) 47,5% (τα υψηλότερα έως τώρα στο Ευρωμπάσκετ) με αποτέλεσμα η ΕΡΤ1 να είναι πρώτη στον πίνακα τηλεθεάσεων κατά τη διάρκεια μετάδοσής του.



Η ΕΡΤ1 ήρθε όμως πρώτη μεταξύ των υπολοίπων τηλεοπτικών καναλιών και σε μέσο μερίδιο ημερησίας τηλεθέασης με 14,5% και στο δυναμικό κοινό 15,1%.



Για μια ακόμα φορά το ανδρικό κοινό παρέμεινε συντονισμένο με την ΕΡΤ1 καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ειδικά η ηλικιακή ομάδα των αντρών 18-34 παρακολούθησαν στην πλειοψηφία τους την αναμέτρηση με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 60,9%.



Γεωγραφικά σύμφωνα με τις μετρήσεις η περιοχή με την μεγαλύτερη τηλεθέαση ήταν η Αττική με 52%. Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.730.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.700.000 .



Υψηλή τηλεθέαση σημείωσε και η αθλητική εκπομπή που ακολούθησε την αναμέτρηση. Η post game εκπομπή της ΕΡΤ1 σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,7% και στο δυναμικό κοινό 22%. Στους άντρες 18-34 η τηλεθέαση κυμάνθηκε στο 26% με την ΕΡΤ1 να είναι πρώτη έναντι των υπολοίπων καναλιών.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ