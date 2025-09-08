2025-09-08 14:21:29
Παιδιά, το καλοκαίρι τελείωσε... ή μήπως όχι; Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις 11 του μήνα ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, που σας βρίσκει στην έκτη τάξη. Εύχομαι, λοιπόν, να είναι αξέχαστη και όλοι και όλες θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να το καταφέρουμε!!! Εν τω μεταξύ, μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε τη λίστα με τα απαραίτητα υλικά που θα χρειαστούμε για φέτος, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" εδώ... Στη λίστα προσθέστε: Για το μάθημα των αγγλικών 1 τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων μεγέθους Α4, έναν φάκελο με κουμπί μεγέθους Α4 κι ένα πακέτο φύλλων ντοσιέ και για το μάθημα των γερμανικών 1 τετράδιο 50 φύλλων κι έναν φάκελο με έλασμα.

