Φωτογραφία για Το “Exathlon” αλλάζει ώρα για να ανακάμψει στην τηλεθέαση
Αλλαγές στο πρόγραμμα του “Exathlon” φέρνει το κανάλι, σε μια προσπάθεια να ανακόψει τη φθίνουσα πορεία του στους πίνακες τηλεθέασης.

Από την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, το ριάλιτι μετακινείται από τη ζώνη των 21:00 και θα προβάλλεται στις 23:00, ακολουθώντας τη στρατηγική που είχε εφαρμοστεί και στο “Big Brother”. Στόχος είναι να περιοριστεί ο έντονος ανταγωνισμός του prime time και να δοθεί ώθηση στη late night ζώνη.

Παράλληλα, το “Exathlon” θα προβάλλεται από Τρίτη έως Σάββατο, δίνοντας στο κοινό πέντε συνεχόμενες βραδιές δράσης και αγωνίας.

Να θυμίσουμε ότι πολύ σύντομα θα προστεθεί και ο ανταγωνισμός στα υπόλοιπα κανάλια.

Η απόφαση θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι επιδόσεις του ριάλιτι (στην αρχή τουλάχιστον) δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες, και η αλλαγή ώρας αποτελεί προσπάθεια να αναστραφεί  πιθανή νέα πτωτική πορεία στα νούμερα τηλεθέασης.

