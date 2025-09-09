





Η επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Maestro in Blue, επιστρέφει δυναμικά με έναν τέταρτο κύκλο επεισοδίων. Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κλέλια Ανδριολάτου μέσα από το Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφία με τον δημιουργό της σειράς και κρατώντας στα χέρια της το σενάριο του πρώτου επεισοδίου.













«It’s about time. New Season ep1/ Maestro in Blue. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, προετοιμάζοντας το κοινό για όσα έρχονται.

Μάλιστα, αποκαλύφθηκε και ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου της νέας σεζόν: «Η εποχή των τεράτων», τίτλος που άναψε ήδη τη συζήτηση στα social media.

Το Maestro έκανε πρεμιέρα το 2022 στο Mega και πολύ γρήγορα κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού. Το 2023 έγινε η πρώτη ελληνική σειρά που προβλήθηκε παγκοσμίως στο Netflix, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία και συστήνοντας την ελληνική τηλεόραση σε εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Μέχρι σήμερα έχουν προβληθεί τρεις σεζόν, με την τρίτη να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2024.

Η προσμονή για τη συνέχεια είναι μεγάλη και το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα σεζόν θα συζητηθεί όσο καμία άλλη.

Πηγή: tvnea.com