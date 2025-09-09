2025-09-09 08:56:57
Φωτογραφία για Maestro: Έρχεται τελικά η 4η σεζόν;



Η επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Maestro in Blue, επιστρέφει δυναμικά με έναν τέταρτο κύκλο επεισοδίων. Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κλέλια Ανδριολάτου μέσα από το Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφία με τον δημιουργό της σειράς και κρατώντας στα χέρια της το σενάριο του πρώτου επεισοδίου.







«It’s about time. New Season ep1/ Maestro in Blue. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, προετοιμάζοντας το κοινό για όσα έρχονται.

Μάλιστα, αποκαλύφθηκε και ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου της νέας σεζόν: «Η εποχή των τεράτων», τίτλος που άναψε ήδη τη συζήτηση στα social media.

Το Maestro έκανε πρεμιέρα το 2022 στο Mega και πολύ γρήγορα κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού. Το 2023 έγινε η πρώτη ελληνική σειρά που προβλήθηκε παγκοσμίως στο Netflix, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία και συστήνοντας την ελληνική τηλεόραση σε εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Μέχρι σήμερα έχουν προβληθεί τρεις σεζόν, με την τρίτη να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2024.

Η προσμονή για τη συνέχεια είναι μεγάλη και το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα σεζόν θα συζητηθεί όσο καμία άλλη.



Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Να μ' αγαπάς: Το νέο αποκαλυπτικό trailer της σειράς είναι στον αέρα!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Να μ' αγαπάς": Το νέο αποκαλυπτικό trailer της σειράς είναι στον αέρα!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ανακοίνωση του Action 24 για τη νέα σεζόν
Η ανακοίνωση του Action 24 για τη νέα σεζόν
Αντώνης Κανάκης και ΑΝΤ1 σε τελικές διαπραγματεύσεις για τη νέα σεζόν - Τέλος το «πείραμα» με το ΜΑΚ TV
Αντώνης Κανάκης και ΑΝΤ1 σε τελικές διαπραγματεύσεις για τη νέα σεζόν - Τέλος το «πείραμα» με το ΜΑΚ TV
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»
Για 13η σεζόν στον Alpha το Happy Day κάνει πρεμιέρα
Για 13η σεζόν στον Alpha το Happy Day κάνει πρεμιέρα
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή "Αποκαλύψεις" - Τι ώρα θα ξεκινά τελικά;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Επαλήθευση στοιχείων: Ποια χώρα της ΕΕ έχει τα πιο συνεπή τρένα;
Επαλήθευση στοιχείων: Ποια χώρα της ΕΕ έχει τα πιο συνεπή τρένα;
Συντάξεις: Πόση αύξηση θα δουν τον μήνα οι συνταξιούχοι [πίνακες]
Συντάξεις: Πόση αύξηση θα δουν τον μήνα οι συνταξιούχοι [πίνακες]
Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας
Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας
PC gaming: TA 32 GB RAM ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΚΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 16 GB
PC gaming: TA 32 GB RAM ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΚΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 16 GB
Τραγωδία στο Μεξικό: Αμαξοστοιχία παρέσυρε πούλμαν , τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες
Τραγωδία στο Μεξικό: Αμαξοστοιχία παρέσυρε πούλμαν , τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες