Το πρωί της Τρίτης η παρουσιάστρια του ΟΡΕΝ «προειδοποίησε» μέσα από Insta-story τους διαδικτυακούς της φίλους για το σπαμάρισμα που πρόκειται να ακολουθήσει στους λογαριασμούς της με υλικό από το λαμπερό μυστήριο και παράλληλα έστειλε το δικό της μήνυμα-απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα που τη θέλουν να περνά σοβαρή κρίση στον γάμο της.

«Καταλαβαίνετε ότι θα σπαμάρω για λίγες μέρες ακόμα το feed σας, με στιγμές από τη βάπτιση της μικρούλας μας. Τι όχι; Όποιος δεν μπορεί να το αντέξει, ας κάνει σίγαση, block, unfollow. Δεν παρεξηγώ.

Εδώ δεν παρεξηγώ άλλα κι άλλα που διαβάζω – που, μεταξύ μας, θα έπρεπε να είναι «αμήχανο» και «άβολο» για εκείνους/εκείνες που τα γράφουν, όχι για εμένα που τα διαβάζω. Κι όπως λέει και μια φίλη: «Κάτι δικά μου». Κι όπως λέω εγώ: «Ό,τι είναι τώρα», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Πηγή: tvnea.com
