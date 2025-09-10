





Με το… αριστερό φαίνεται πως μπήκε στη μάχη της τηλεθέασης το νέο «Power Talk». Η εκπομπή κατέγραψε μέσο όρο μόλις 2,7% στο δυναμικό κοινό, αριθμός που την κατατάσσει στις χαμηλότερες επιδόσεις της ζώνης.

Αναλυτικά, τα ποσοστά ανά 15λεπτο διαμορφώθηκαν ως εξής: 1,2% – 2,0% – 1,8% – 3,2% – 3,5% – 3,8% – 3,1% – 3,1%. Όπως φαίνεται, το ξεκίνημα ήταν εξαιρετικά χαμηλό, με την εκπομπή να κινείται γύρω στο 1%-2%, ενώ μόνο προς το δεύτερο μισό της κατάφερε να αγγίξει το 3,8%, χωρίς όμως να ξεφύγει από τα μονοψήφια νούμερα.

Το στοίχημα για το «Power Talk» είναι πλέον αν θα καταφέρει να σταθεροποιηθεί και να κερδίσει έδαφος στις επόμενες εβδομάδες ή αν θα παραμείνει χαμηλά στον πίνακα τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com